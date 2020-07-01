疫情雖趨緩　勞動基金總收益截至5月底仍賠2,246.7億元

▲勞動基金總收益截至5月底仍賠2,246.7億元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布最新收益情況，今年受到新冠肺炎疫情影響，投資收益數大幅下滑，雖然近兩個月疫情趨緩，投資收益亦逐步回升，整體勞動基金5月單月收益回升707億元。但勞動基金整體收益數截至5月底，仍慘賠2,246.7億元。

整體勞動基金截至109年5月底止規模為4兆3428億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,225億元，舊制勞退基金規模為9,401億元，勞保基金規模為7,202億元，就保基金規模為1,360億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。

請繼續往下閱讀...

根據統計，今年截至4月底，整體勞動基金評價後收益數為-2,246.7億元，收益率-5.29％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-5.43％、-6.59％、-4.52％、0.58％、0.36％及-0.29％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3537億元，收益數為-154.4億元，收益率為-4.37％。

勞動基金運用局指出，新冠肺炎疫情在今年初就快速蔓延，導致導致多元投資全球金融市場的勞動基金收益也大幅下滑呈現損失，幸而近二個月歐美國家疫情持續緩和，全球商業活動逐漸解封，以及各國相繼推出刺激經濟措施，有助於金融市場在4月份大幅反彈，然而5月份美、中貿易關係再度緊張，高度的政治不確定風險，使得全球股市呈現上下震盪。

隨著疫情趨緩，勞動基金運用局說，各國逐步重啟經濟活動並紛紛擴大刺激經濟方案，下半年企業及勞動市場可望逐步回溫，促使疫情衝擊下低迷的經濟邁向復甦之路。但未來仍需視全球經濟復甦步伐、是否爆發第二波疫情、疫苗藥物研發進度及美中多重摩擦是否降溫等因素之發展，勞動基金運用局將持續關注市場變化，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身