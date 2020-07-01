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辦公室勸戴口罩！女同事遭男上司暴怒扯髮　木棍毒打重傷

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辦公室勸戴口罩！女同事遭男上司暴怒扯髮　木棍毒打成重傷。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子的暴行在網路上引發批評。（圖／翻攝自Twitter

記者李振慧／綜合報導

印度近來發生誇張攻擊事件，一名男性官員因為女同事勸他戴上口罩，竟然就暴怒毆打對方，還扯頭髮把整個人拖到地上，再用木棍狠狠暴打，即使旁人見狀上前阻止仍不停手，恐怖惡行全被辦公室監視紀錄器給拍了下來。

當地媒體報導，事件發生在內洛爾市(Nellore)的達加米塔(Dargamitta)，打人的男子巴斯卡爾(C. Bhaskar)是當地旅遊局官員，43歲女職員烏沙拉尼(Checuri Usharani)因為擔心新冠肺炎疫情，只是提醒他要戴上口罩就遭到一頓毒打，殘忍的畫面在網路上流傳後引發眾怒。

警方表示，攻擊事件發生在上月27日，烏沙拉尼後來被打到重傷，接到報案後已逮捕巴斯卡爾，並依據354、355以及324等法條進行起訴。巴斯卡爾任職公司也表示，已經暫停他副經理的職務，並成立調查委員會進行處分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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