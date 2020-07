川普民調沒起色「可能退選」！　共和黨人士坦言：他精神狀態脆弱

▲ 川普參觀緬因州醫療用品工廠。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統大選將於11月登場,新冠肺炎(COVID-19)大流行及非裔之死點燃的示威都為現任總統川普(Donald Trump)的連任之戰帶來負面影響,民調表現不如民主黨競爭對手拜登(Joe Biden)。據報有共和黨人士透露,若川普民調始終沒有好轉,有可能退選。

《福斯新聞》記者、專欄作家加斯帕理諾(Charles Gasparino)美東時間29日推特發文爆料,「共和黨人士首度透露,若是民調數字沒有反彈,川普可能退出競選。」還有人提到,川普目前的精神狀態「脆弱」。

但加斯帕理諾指出,「我還不相信此事。他(川普)還有時間,且他的對手(拜登)根本還躲在地下室裡。此外,大眾還未注意到拜登變得多麼偏向左派。」

他分析道,這種說法代表共和黨對川普敗選、丟失參議院多數席位及洶湧的左翼浪潮感到緊張。

《紐約時報》及錫耶納學院(Siena College)日前發表的民調結果顯示,川普支持度以14個百分點的差距落後拜登。川普25更曾向《福斯新聞》表示,「因為有些人不愛我,拜登有可能成為你們的總統。」

BREAKING— (thread)GOP operatives are for the first time raising the possibility that @realDonaldTrump could drop out of the race if his poll numbers don’t rebound. Over the weekend I spoke to a sample of major players; one described Trumps current psyche as “fragile.” I’m