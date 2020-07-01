川普民調沒起色「可能退選」！　共和黨人士坦言：他精神狀態脆弱

▲ 川普參觀緬因州醫療用品工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將於11月登場，新冠肺炎（COVID-19）大流行及非裔之死點燃的示威都為現任總統川普（Donald Trump）的連任之戰帶來負面影響，民調表現不如民主黨競爭對手拜登（Joe Biden）。據報有共和黨人士透露，若川普民調始終沒有好轉，有可能退選。

《福斯新聞》記者、專欄作家加斯帕理諾（Charles Gasparino）美東時間29日推特發文爆料，「共和黨人士首度透露，若是民調數字沒有反彈，川普可能退出競選。」還有人提到，川普目前的精神狀態「脆弱」。

但加斯帕理諾指出，「我還不相信此事。他（川普）還有時間，且他的對手（拜登）根本還躲在地下室裡。此外，大眾還未注意到拜登變得多麼偏向左派。」

他分析道，這種說法代表共和黨對川普敗選、丟失參議院多數席位及洶湧的左翼浪潮感到緊張。

《紐約時報》及錫耶納學院（Siena College）日前發表的民調結果顯示，川普支持度以14個百分點的差距落後拜登。川普25更曾向《福斯新聞》表示，「因為有些人不愛我，拜登有可能成為你們的總統。」

BREAKING— (thread)GOP operatives are for the first time raising the possibility that @realDonaldTrump could drop out of the race if his poll numbers don’t rebound. Over the weekend I spoke to a sample of major players; one described Trumps current psyche as “fragile.” I’m — Charles Gasparino (@CGasparino) June 28, 2020

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