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川普遭疑「不看報告」　白宮駁斥：地表沒人比他更清楚對美威脅！

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▲▼ 美國總統川普20日出席奧克拉荷馬州造勢大會。（圖／路透）

▲ 川普上月出席奧克拉荷馬州造勢大會。（圖／路透）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普因宣稱對俄羅斯提供賞金給塔利班狙殺阿富汗美軍一事毫不知情，引發各界議論。白宮發言人今天強調，總統有在看書面情報，是地表上對美所受威脅最瞭若指掌的人。

「紐約時報」（The New York Times）引述匿名官員的話披露，川普2月底就曾聽取俄羅斯提供賞金的相關情資簡報。

法新社報導，紐時的說法不僅打臉他聲稱沒被告知有此威脅的說法，也讓外界質疑川普究竟花多少精神閱覽敏感文件和上呈給他的機密檔案。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在記者會上表示，「總統有閱覽情報」，且不斷接收、聽取各項情資。

她說：「總統是地表上對美國所面臨威脅最瞭若指掌的人。」

至於俄國在阿富汗懸賞塔利班民兵（Taliban）獵殺美軍的簡報，白宮昨天宣稱，由於情報內容尚未獲得證實，因此沒有向川普簡報。

另一方面，由於國會沒有聽取過這項消息的相關簡報，民主黨籍人士已要求國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）和中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）提供更多資訊。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天同時表示：「我們需要知道川普總統是否有被告知這個消息，如果有的話，是什麼時候。」（譯者：陳昱婷／核稿：蔡佳敏）

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