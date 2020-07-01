開心與12歲雙胞胎合照　幾小時後狠父親手殺死兒女：永遠在一起

▲男子分享全家出遊照，沒想到幾小時後發生命案。（圖／翻攝自Instagram／Mario Bressi）

記者李振慧／綜合報導

義大利近來發生一起駭人命案，一名父親與12歲雙胞胎兒女開心合照，幾個小時後竟然就殘忍殺害對方，在Instagram上分享照片時還留下，「和我的孩子們，永遠都會在一起」的字句，對照之後的殺人行為令人不寒而慄。

在照片中可看到，45歲男子布雷西(Mario Bressi)與12歲女兒埃琳娜(Elena)與兒子迭戈(Diego)在山區旅行中開心合照，完全想不到感情融洽的他們幾小時後會死於非命。

警方表示，布雷西疑似在位於倫巴底馬爾尼奧(Margno)的度假村趁孩子睡著時，先用枕頭活活悶死兒子，再用繩子勒死女兒，之後自己便跟著跳橋輕生，而前妻後來收到他傳來的簡訊，上面寫著，「你摧毀了這個家庭，以後再也看不到孩子們」，對方急著趕到現場便看到孩子們的遺體。

警方目前正在等待驗屍結果報告，以確認2名死者生前是否曾被下毒，凶嫌是否早有預謀殺人，以及命案確切發生時間以及原因。

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