7月正式開放「泡書澡」！松菸神秘澡堂變身圖書館　半世紀來首度亮相

▲松菸神秘澡堂封閉半世紀以來首度亮相！空間改造為可以「泡書」沐浴心靈的「書澡堂」。（圖／台灣設計研究院）



記者林育綾／台北報導

「人生很多事情都是在泡澡時決定的！」松菸北側澡堂封閉半世紀以來首度亮相，古蹟空間大改造為圖書館，由柏成設計團隊與景觀設計師吳書原共同打造，結合書籍、氣味、植物與陽光，構成實驗性的「書澡堂」，雖然不能泡澡，但改為「泡書」場域，還有「戶外花園」打造成戶外閱讀區，號召人們沈浸閱讀、啟發靈感。

松菸神秘的澡堂古蹟，從前是菸廠員工在下班後洗去一身菸味的放鬆之地，如今轉變為以閱讀沐浴心靈的「不只是圖書館」進駐，7月1日正式開館，空間由屢獲國內外大獎柏成設計、太研設計操刀，以「泡書」為號召邀請讀者沉浸閱讀，也延續「不只是」的跨域概念，不只是閱讀書籍，更結合設計相關的展覽、講座、實驗等。

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▲▼「BOOK BATH 泡書區」打造環書圍繞的「下沉式閱讀區域」。（圖／台灣設計研究院）

空間一分為三，有如進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡，泡澡後喝上一罐冰涼牛奶般，第一區「BOOK BATH 泡書區」延伸室內澡堂的意象，跳脫澡池既定的跨入式座位，打造環書圍繞的「下沉式閱讀區域」成為浸泡知識的書池。

▲「泡書區」不同於以往圖書館大張桌面的工作氛圍，而是以書籍堆砌排列成的階梯式座位，能輕鬆的閱讀與交流。（圖／台灣設計研究院）

「泡書區」不同於以往圖書館大張桌面的工作氛圍，而是以書籍堆砌排列成的階梯式座位，能輕鬆的閱讀與交流，中島則作為書籍擺放、展覽呈現的延展式平台，更可彈性的舉辦各式講座活動。

▲「BATHHOUSE 澡堂區」留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡。（圖／台灣設計研究院）

「BATHHOUSE 澡堂區」成為新空間亮點，留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡，弧形老式窗戶，可讓陽光灑落與植物相互照映，而位居中央的半圓形澡池，成為容納各種想法與思維的容器，未來將透過各路策展思維，匯集書籍、設計、體驗的多元可能。

▲「BATHHOUSE 澡堂區」留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡。（圖／台灣設計研究院）



而「BREATH 戶外花園」則是可以享受戶外閱讀的新空間，原為松菸澡堂對外的天井，地底下的熱水配管從鍋爐房加熱輸送至此，熱氣瀰漫、詩情畫意，如今搖身一變為成為讓想法呼吸、心靈放鬆的戶外閱讀區，讀者可以將書攜出戶外，與陽光，空氣和植物為伍，感受心曠神怡。

▲▼「BREATH 戶外花園」則是可以享受戶外閱讀的新空間。（圖／台灣設計研究院）

如同早期的圖書館有「書後卡」借書時能以姓名、字跡、時間推敲閱讀品味，顫聲跨越時空的思想連結，「不只是圖書館」每年也以年度票券的概念，邀請不同領域創作者的推薦書單，包含設計師聶永真、設計生活家吳東龍、週刊編輯李取中等，也將陸續揭曉各種意想不到的神秘推薦人。此次將書後卡票券延伸實體展出，讓讀者可以一次窺探所有推薦者書單。

▲「不只是圖書館」將結合設計相關的展覽、講座、實驗等。（圖／台灣設計研究院）

而空間的首檔展覽將於7月4日開始，由作家張鐵志擔任顧問、社會學家李明璁進行選書，「人生很多事情都是在泡澡時決定的。」由於泡澡不僅是洗去疲憊、身心靈放鬆的時刻，更是進行思考決策的良好時機，因此將以「泡澡時適合閱讀、想要閱讀的選書」出發，邀請讀者真正地進入澡池，感受如泡澡般的閱讀體驗，後續也將展開「泡言泡語」系列講座活動，共同來談「泡」的各種想像。

不只是圖書館 Not Just Library

營業時間： 週二至週日 10:00 - 18:00 週一及國定假日休館

地點 ： 台北市信義區光復南路133號（松菸口）

入場票價：全票80元、學生票60元、月票500元