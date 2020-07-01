　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7月正式開放「泡書澡」！松菸神秘澡堂變身圖書館　半世紀來首度亮相

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「不只是圖書館」澡堂區。（圖／台灣設計研究院）

▲松菸神秘澡堂封閉半世紀以來首度亮相！空間改造為可以「泡書」沐浴心靈的「書澡堂」。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／台北報導

「人生很多事情都是在泡澡時決定的！」松菸北側澡堂封閉半世紀以來首度亮相，古蹟空間大改造為圖書館，由柏成設計團隊與景觀設計師吳書原共同打造，結合書籍、氣味、植物與陽光，構成實驗性的「書澡堂」，雖然不能泡澡，但改為「泡書」場域，還有「戶外花園」打造成戶外閱讀區，號召人們沈浸閱讀、啟發靈感。

松菸神秘的澡堂古蹟，從前是菸廠員工在下班後洗去一身菸味的放鬆之地，如今轉變為以閱讀沐浴心靈的「不只是圖書館」進駐，7月1日正式開館，空間由屢獲國內外大獎柏成設計、太研設計操刀，以「泡書」為號召邀請讀者沉浸閱讀，也延續「不只是」的跨域概念，不只是閱讀書籍，更結合設計相關的展覽、講座、實驗等。

請繼續往下閱讀...

▲▼「不只是圖書館」泡書區。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「BOOK BATH 泡書區」打造環書圍繞的「下沉式閱讀區域」。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「不只是圖書館」泡書區。（圖／台灣設計研究院）

空間一分為三，有如進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡，泡澡後喝上一罐冰涼牛奶般，第一區「BOOK BATH 泡書區」延伸室內澡堂的意象，跳脫澡池既定的跨入式座位，打造環書圍繞的「下沉式閱讀區域」成為浸泡知識的書池。

▲▼「不只是圖書館」泡書區。（圖／台灣設計研究院）

▲「泡書區」不同於以往圖書館大張桌面的工作氛圍，而是以書籍堆砌排列成的階梯式座位，能輕鬆的閱讀與交流。（圖／台灣設計研究院）

「泡書區」不同於以往圖書館大張桌面的工作氛圍，而是以書籍堆砌排列成的階梯式座位，能輕鬆的閱讀與交流，中島則作為書籍擺放、展覽呈現的延展式平台，更可彈性的舉辦各式講座活動。

▲▼「不只是圖書館」澡堂區。（圖／台灣設計研究院）

▲「BATHHOUSE 澡堂區」留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡。（圖／台灣設計研究院）

「BATHHOUSE 澡堂區」成為新空間亮點，留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡，弧形老式窗戶，可讓陽光灑落與植物相互照映，而位居中央的半圓形澡池，成為容納各種想法與思維的容器，未來將透過各路策展思維，匯集書籍、設計、體驗的多元可能。

▲▼「不只是圖書館」澡堂區。（圖／台灣設計研究院）

▲「BATHHOUSE 澡堂區」留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡。（圖／台灣設計研究院）

而「BREATH 戶外花園」則是可以享受戶外閱讀的新空間，原為松菸澡堂對外的天井，地底下的熱水配管從鍋爐房加熱輸送至此，熱氣瀰漫、詩情畫意，如今搖身一變為成為讓想法呼吸、心靈放鬆的戶外閱讀區，讀者可以將書攜出戶外，與陽光，空氣和植物為伍，感受心曠神怡。

▲▼「不只是圖書館」戶外花園。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「BREATH 戶外花園」則是可以享受戶外閱讀的新空間。（圖／台灣設計研究院）

▲▼「不只是圖書館」戶外花園。（圖／台灣設計研究院）

如同早期的圖書館有「書後卡」借書時能以姓名、字跡、時間推敲閱讀品味，顫聲跨越時空的思想連結，「不只是圖書館」每年也以年度票券的概念，邀請不同領域創作者的推薦書單，包含設計師聶永真、設計生活家吳東龍、週刊編輯李取中等，也將陸續揭曉各種意想不到的神秘推薦人。此次將書後卡票券延伸實體展出，讓讀者可以一次窺探所有推薦者書單。

▲▼「不只是圖書館」泡書區。（圖／台灣設計研究院）

▲「不只是圖書館」將結合設計相關的展覽、講座、實驗等。（圖／台灣設計研究院）

而空間的首檔展覽將於7月4日開始，由作家張鐵志擔任顧問、社會學家李明璁進行選書，「人生很多事情都是在泡澡時決定的。」由於泡澡不僅是洗去疲憊、身心靈放鬆的時刻，更是進行思考決策的良好時機，因此將以「泡澡時適合閱讀、想要閱讀的選書」出發，邀請讀者真正地進入澡池，感受如泡澡般的閱讀體驗，後續也將展開「泡言泡語」系列講座活動，共同來談「泡」的各種想像。

不只是圖書館 Not Just Library
營業時間： 週二至週日 10:00 - 18:00  週一及國定假日休館
地點 ： 台北市信義區光復南路133號（松菸口）
入場票價：全票80元、學生票60元、月票500元

ET快訊
酒醒「床上全是血」…她嚇傻急call麻吉！遭渣男「無套硬上」
25歲正妹「豪飲5小時暴斃」KTV包廂還原　抽血初判致命關鍵
前籃球國手再爆和一群直播主拍片！前妻被陌生女約見面..曝副本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車族起義！要求開放蘇花改行駛機車　下午號召逾500人包圍公路總局

四大超商「預購三倍券」優惠比較！　4步驟拿星巴克買一送一券

端午連假國旅爆發！旅客回流「業績卻沒有」　攤販嘆：消費力差很多

三倍券之亂？「插卡沒反應」她空等15分鐘火炸　店員拿出法寶...秒預購成功

挑戰禁令！三倍券開放她高調「2200元現金收」　網打臉：行情價2500

7月正式開放「泡書澡」！松菸神秘澡堂變身圖書館　半世紀來首度亮相

超商系統「愛的魔力轉圈圈」鄉民罵翻　唐鳳10:02親上火線回報：有問必答

延長T點效期看這裡 轉東森幣再抽三千杯咖啡

一個小技巧　藥師教你秒分辨健康食品與保健食品！

「台灣龍珠」基隆嶼7月1日正式開放登島　林右昌：歡迎觀海賞生態

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

機車族起義！要求開放蘇花改行駛機車　下午號召逾500人包圍公路總局

四大超商「預購三倍券」優惠比較！　4步驟拿星巴克買一送一券

端午連假國旅爆發！旅客回流「業績卻沒有」　攤販嘆：消費力差很多

三倍券之亂？「插卡沒反應」她空等15分鐘火炸　店員拿出法寶...秒預購成功

挑戰禁令！三倍券開放她高調「2200元現金收」　網打臉：行情價2500

7月正式開放「泡書澡」！松菸神秘澡堂變身圖書館　半世紀來首度亮相

超商系統「愛的魔力轉圈圈」鄉民罵翻　唐鳳10:02親上火線回報：有問必答

延長T點效期看這裡 轉東森幣再抽三千杯咖啡

一個小技巧　藥師教你秒分辨健康食品與保健食品！

「台灣龍珠」基隆嶼7月1日正式開放登島　林右昌：歡迎觀海賞生態

影片曝光！國道3車連環撞　大貨車撞爛2車後肇事逃逸

社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

救黨存亡！民眾黨8月2日桃園國立體大召開黨員大會

6月PMI回升2.4個百分點至47.2％　中經院：長期還是要看國際經濟情勢

小威期待美網拚24冠　教練悲觀看待：紐約病例還是太驚人

美國不會坐視香港被吞噬　蓬佩奧預告：將推更多措施反制中國！

紅茶、豆漿喝到飽！台中銷魂湯包咬下爆汁　搭配蔥蛋超過癮

時力正妹議員驚爆回歸單身　慘遭劈腿後再遇「慣性說謊」

五福旅遊將裁員200人以上！員工爆早有風聲：6月只上3天班

柯文哲嘆：看到考監名單「徹底絕望」　不要跟他們玩了！

生活熱門新聞

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

甜美女熟客變帳房　E級身材制服包不住

豪大雨擴全台　降雨熱區出爐！

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

變頻冷氣超節能？專家：選錯更耗電

今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

勞保破產說再起！他一分析：678年級該憤怒

三倍券終極懶人包「預訂→領取→使用」全搞懂

口罩購買總整理！蝦皮24h「中午12點」開賣

三倍券「4種申購方式」一次看！健保卡插入帶走3000元

今年出不了國「省了不少錢？」網嘆花更多

鄉民熱論「唐鳳還在用Nokia」　本尊親回了

更多熱門

相關新聞

返校實境體驗展！真實走進翠華中學

返校實境體驗展！真實走進翠華中學

赤燭團隊打造全球暢銷恐怖遊戲《返校Detention》，將在真實世界還原！今年7月「返校 Detention‧實境體驗展」，首次挑戰將遊戲轉換成實境體驗的多元展覽，打破空間限制，讓觀眾真正走進翠華中學，加入「地下讀書會」，整個體驗過程將扣緊遊戲場景、劇情，感受歷史的重量及濃厚，用不同的方式見證女主角方芮欣的經歷、掙扎與輪迴。

松菸商圈公寓主打「真的有山羊」　單坪貴20萬

松菸商圈公寓主打「真的有山羊」　單坪貴20萬

方序中的里長系設計生活日常

方序中的里長系設計生活日常

拉拉熊特展就在松山文創園區

拉拉熊特展就在松山文創園區

「小熊學校」開課！12隻小熊任拍

「小熊學校」開課！12隻小熊任拍

關鍵字：

松菸松山文創園區不只是圖書館泡書

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面