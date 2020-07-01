8年來首見！金價飆破1800美元關卡　Q2漲幅創逾4年最大

▲，黃金期貨周二（6月30日）盤中飆破盎司1800美元，創下自2011年11月以來最高價。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情的不確定性為黃金帶來避險買盤，黃金期貨周二（6月30日）盤中飆破盎司1800美元，為8年來首見。截至今日上午9點51分，8月黃金期貨略跌0.09%，暫報1798.9美元。現貨漲至每盎司1921.17美元。

紐約商品交易所黃金8月期貨價格周二收盤勁揚1.08%，報每盎司1800.5美元，盤中一度上漲1.28%至每盎司1804美元，創下自2011年11月以來最高價。除此之外，黃金現貨周二收盤則報每盎司1780.96美元，盤中一度漲至1786.15美元，逼近8年高點。

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金價此前高點出現在2011年9月，當時黃金期貨價格漲至每盎司1923.7美元。

GraniteShares 投資組合經理克萊曼（Jeff Klearman）表示，黃金是今年初以來少數有正收益的的資產類別之一，「需求的破壞嚴重打擊了美國及全球經濟，因此，各國因而推出了前所未有的貨幣及財政刺激措施，這是今年黃金表現的主要推動力。」

其他貴金屬方面，截至稍早，9月白銀期貨下跌0.09%至每盎司18.62美元；10月鉑金期貨上漲0.35%至每盎司854.2美元；9月鈀金期貨下跌1.14%至每盎司1944.4美元。

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