反制中國！澳洲砸274億強化網路安全　開設500個職位

▲ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

在中國與澳洲緊張關係升高之際，澳洲數月來遭遇「國家級」駭客發動大規模網路攻擊，包括政府機構、公共服務和商業設施都成為受攻擊的對象，總理莫里森（Scott Morrison）表示，未來10年內將花13.5億澳元（約新台幣274億元）提高國家的網路安全防禦能力。外媒認為澳洲此舉是針對中國。

綜合外媒報導，澳洲將增加撥款13.5億澳元（約新台幣274億元）維護網路安全，新增的撥款會用來開設500個澳洲國防通訊局的工作職務，以確保澳洲有工具和能力反擊，也保障澳洲公民安全。

莫里森表示，包括澳洲的政府機構、公共服務和商業設施，受到了國家級機關主導的網路攻擊，而且頻率、規模和複雜程度都在持續增加，「聯邦政府的首要任務是保護我們國家的經濟，國家安全和主權，但惡意網絡活動破壞了這一點。」

外媒指出，澳洲去年3月曾認定中國是澳洲國會遭遇駭客攻擊的幕後黑手，不過並政府並未指名道姓說出近幾個月來的攻擊是出自哪國，但政府高層消息人士暗示，中國應該對此負責。

此外，中國和澳洲緊張關係升高之際，莫里森（Scott Morrison）於1日將發表重大政策演說，屆時將宣布大幅增加國防開支，並聚焦於印太地區軍力投射。

自澳洲政府4月時公開呼籲，要對新冠肺炎溯源展開獨立的國際調查之後，被認為劍指中國，使中澳關係陷入緊張、逐漸惡化，中國要求人民重新考量到澳洲觀光或求學。