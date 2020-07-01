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金融業薪資中位數大比拚！華票127.5萬奪冠　15家員工年薪破百萬

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▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲金融業2019全年薪資中位數出爐，而華票以薪資中位數127.5萬元奪冠。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

金融業2019年「員工年薪中位數」排行榜出爐，華票以年薪中位數127.5萬元奪下冠軍寶座，第二、三名則分別是合庫金、彰銀，整體來看，有15家金融機構年薪中位數突破百萬元。

根據公開資訊觀測站的統計資料顯示，華票員工年薪中位數為127.5萬元，位居冠軍寶座，緊追在後的是合庫金123.3萬元，排名第三的是彰銀117.6萬元，至於第四、第五名則為中信金115.4萬元、上海商銀114.7萬元。

請繼續往下閱讀...

至於第六至十名則依序為兆豐金113.8萬元、第一金113.3萬元、高雄銀112.7萬元、中再保109.1萬元及華南金105.7萬元。

觀察金融業薪資情況，有15家金融業員工年薪中位數高於百萬元，最少的是群益證，每位員工平均年薪只有64.8萬元；其次是聯邦銀每股賺了1元，員工平均年薪只有66.1萬元。

群益證對此說明，去年獲利成長，儘管債券、自營、企金等部門獲利大幅成長，但經紀部門的獲利衰退30%，導致經紀部同仁業績獎金及節慶獎金大幅減少，且該部門人數占全公司的71.6%，導致全公司年度薪資平均數較前一年度少1萬餘元。

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