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巨大恆星突消失！體積是太陽100倍...科學家驚：不見超新星爆炸跡象

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發現超新星的前身恆星。(圖／引用自臺北天文館之網路天文館網站)

▲恆星PHL 293B因不明原因消失。（示意圖／引用自臺北天文館之網路天文館網站）

實習記者陳妙津／綜合報導

近日研究指出，7500萬光年外的一顆巨大恆星因為未知原因消失了，且並未出現恆星死亡時會有的超新星爆炸現象。該篇研究由愛爾蘭三一學院博士生艾倫（Andrew Allan）與同事協力觀測，刊載在皇家天文學會月刊中。

據外媒報導，在2001年至2011年間，科學家長期都能觀測到距地球7500萬光年外的Kinman Dwarf星系裡，有一顆亮度足以照亮地球的恆星，被稱為PHL 293B，但奇怪的是，這顆體積約有太陽100倍大、亮250萬倍的恆星卻在2019年不再被觀測到。

由於該星系距離太遠，天文學家無法直接觀測出單個恆星，因此是透過檢測光度變化，作為觀測依據，通過光譜及亮度的差別，可以推斷該顆恆星的變化。

除了艾倫等人觀測到此現象外，歐洲南方天文台也同樣觀測到了奇特的PHL 293B恆星消失現象。艾倫表示，研究團隊目前推測有兩種可能造成此結果，一是恆星在衰老過程中光度急速下降，被周遭星塵所覆蓋，因此觀測不到，二是恆星已經「死亡」，直接坍塌成黑洞，並沒有超新星爆炸。

艾倫與同事做出兩種推測，首先是恆星在衰老過程中被星塵遮蓋。第二是若其已「死亡」，可能已坍塌成黑洞，而沒有超新星爆炸。

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