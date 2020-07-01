半導體廠「非主管員工」薪資中位數曝光！台積電年薪159.6萬元僅排12強

▲若以「非主管的一般員工中位數薪資」來看，台積電2019年員工薪資排上市櫃半導體廠第12名。（圖／CFP）

財經中心／台北報導

繼日前公布上市櫃公司2019年平均員工薪資，證交所、櫃買中心加碼公布「薪資中位數」！資料指出，2019年上市櫃半導體廠非主管的一般員工中位數薪資為IC設計廠聯詠（3034）以239.8萬元排第一，而台積電（2330）則是159.6萬元，排12名。

根據公開資訊「非擔任主管職務之全時員工薪資」資料顯示，在上市櫃半導體廠中，聯詠以239.8萬元居冠，傲視所有台廠；知名手機晶片廠聯發科（2454）以233.9萬元緊追在後，第三是感測晶片廠原相（3227），一般員工中位數薪資為209.2萬元。

請繼續往下閱讀...

除了聯詠、聯發科與原相外，2019年半導體廠一般員工中位數薪資排前10名，由高至低分別為揚智（3041）的205.4萬元、群聯（8299）的190.5萬元、瑞昱（2379）的181.9萬元、創意（3443）的175.6萬元、力旺（3529）的173.1萬元、聯陽（3014）的171.2萬元、M31（6643）的170.9萬元。

第11名至20名，則是矽創（8016）的165.5萬元、台積電（2330）的159.6萬元、義隆（2458） 的159.4萬元、致新（8081）的156.8萬元、晶豪科（3006）的156.8萬元、凌通（4952）的156.6萬元、杰力（5299）的151.3萬元、九暘（8040）的147.5萬元、宏觀（6568）的146.8萬元、環球晶（6488）的146萬元。

證交所說明，上市公司申報2019年非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，其中，「薪資中位數」為2019年首次申報，其統計代表性較「薪資平均數」更貼近公司一般員工的真實薪資。

►修但幾勒！過期票券「簡單3步驟」搶救妙招曝光