三倍券官網瞬間流量太大一度當機！　經濟部：前半小時15萬人綁定

▲「振興三倍券」今（1）日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（1）日開放第一波預購，民眾可於上午九點開始上官網或四大超商預購實體券或是綁定數位工具，經濟部表示，官網開放上線15分鐘內，全台已有10萬人完成預購及綁定，半小時後，已有15萬人綁定，可望掀起一波購物消費熱潮，發揮刺激內需的效益。

振興三倍券今天開跑，《ETtoday新聞雲》記者上午九點於官網進行預購實測，登入實體紙本券預購平台，等候時間約三秒，過程還算順暢，上線半小時內一度無法登入，官員表示是因瞬間湧入大批人流，隨後官網已恢復正常。

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各界關注已久的振興三倍券終於上線，為讓民眾更加了解三倍券綁定、預訂申請管道，以及各家業者優惠加碼方案，即日起可善用「振興三倍券官方網站」，查詢相關資訊。

經濟部官員提醒，使用數位工具綁定三倍券，可享有不同的加碼方案，讓你的三倍券效益更放大，考慮使用數位三倍券之民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康，無論看準哪家業者推出的加碼優惠，7月1日可在官網查看綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計享回饋。

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