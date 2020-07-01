「36GG罩杯」豪放女模開腿拍海景　小手遮點喊：Nice View…粉絲眼球全釘住！

▲伊琳娜身材火熱，讓照片重點失焦。（圖／翻攝自IG@playmateiryna下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎持續，至年底前幾乎出國夢碎，但網紅、網美仍有自己的一套繼續經營自己的社群網站。擁有「36GG」罩杯的花花公子（Playboy）辣模伊琳娜（Iryna Ivanova）日前就在IG上PO出自己在無敵海景前的美照，未料粉絲網友卻只注意到「真正的美景」，直呼伊琳娜根本就搶走了整個螢幕的風采。

根據英國《每日星報》報導，伊琳娜因為身材火辣在《花花公子》雜誌中就相當出名，尤其「36GG」罩杯，幾乎等同「真人版娜美」，性感火熱的臉蛋、表情，讓伊琳娜的粉絲都相當忠誠。日前伊琳娜在IG上發表一系列自己出遊的照片，包括一張在一望無際的海景前拍照，並寫下「Nice View」的文字，這篇貼文一PO出，果然讓許多粉絲直呼「Nice～」。

▲伊琳娜照片火辣，卻讓網友反應兩極。

伊琳娜造成轟動的照片，不吝嗇的穿上養眼的比基尼、雙腿大開的坐在椅子上，露出健康的膚色。其實除了這張養眼的照片之外，伊琳娜的IG上也都習慣會分享自己的火辣生活照，而這張最新的照片，也讓她瞬間得到9萬多個讚。

不少粉絲直呼，「這真的太火辣」、「這樣的夏天眼睛大吃冰淇淋」、「我老天寶貝，你真的太美」、「真正的美景就是你」、「比海景還要漂亮的就是你」；然而卻也有人認為，雙腿大開的照片，是有些不雅觀，「就算身材在好，這樣的照片還是很扣分」。

▲身材豐滿，讓伊琳娜在花花公子雜誌中相當出名。

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