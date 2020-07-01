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抗衡中國！澳洲總理將宣布大幅增加「國防開支」

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▲中國國家主席習近平（左）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平（左）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布里斯本30日綜合外電報導

中國和澳洲緊張關係升高之際，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7月1日將發表重大政策演說，屆時將宣布大幅增加國防開支，並聚焦於印太地區軍力投射。

根據法新社看到的演說內容，莫里森的演說將擘劃澳洲未來10年的防衛政策，並撥款2700億澳幣（1850億美元）更新與升級防衛能力。

目睹無可爭議的美國霸權終結以及愈來愈獨斷的中國崛起，莫里森將警告指出：「我們必須面對現實，我們已經進入嶄新且較不和善戰略時代。」

莫里森表示：「儘管澳洲正專注於因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，我們也需要為更窮困、更危險及更失序的後疫情世界做準備。」

如同華府已對部分盟友提出的要求般，澳洲政府承諾國防支出將超越占國內生產毛額（GDP）2%目標，軍事開支將較2016年的防衛評估報告多出將近40%。

為達成此目標，澳洲將獲取更多強大打擊能力，像是AGM-158C長程反艦飛彈，以及投資極音速武器研發。

相較於中國光是2020年就正式計劃在印太地區砸1780億美元，雖然擁有2500萬人口的澳洲承認無法在印太地區和對手相匹敵，但莫里森把澳洲定位為區域強權，致力於開放的主權獨立印太，不受制於脅迫與霸權。

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