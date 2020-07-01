電子大廠爆「台幹虐打菲籍勞工」　施暴影片曝光！走道勒脖拖入室

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料指出，金寶電子菲律賓廠問題重重，早在去年中，菲律賓廠就曾發生趙姓台幹打菲律賓員工事件，影片還被上傳到YouTube上，迄今只要在YouTube打上關鍵字搜尋Kinpo Electronics（金寶電子英文名字），就可以看到影片上有台幹從會議室中出來，將走道上的菲律賓員工脖子勒住，拖到會議室內的畫面，菲律賓員工雖然一度想要逃跑，但是並未如願。

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▲金寶菲律賓廠曾發生趙姓台幹打菲律賓員工的事件，影片還被上傳到Youtube網路上。（圖／鏡週刊提供，下同）

金寶離職員工爆料指出，金寶菲律賓廠去年中曾發生趙姓台幹打菲律賓員工事件，影片還被上傳到YouTube上，迄今只要在YouTube打上關鍵字搜尋Kinpo Electronics（金寶電子英文名字），就可以看到影片上有台幹從會議室中出來，將走道上的菲律賓員工脖子勒住，拖到會議室的畫面，菲律賓員工雖然一度想要逃跑，但是並未如願。

另一名台幹也證實打人的影片的確發生在菲律賓廠區內，還曾有台幹因為打菲律賓員工被關到警察局，「就是搥胸口、用腳踹人，也不是真的打到很嚴重。」不願具名的台幹說。

「員工被勒脖子的影片傳到網路上以後，引起當地菲律賓人不小的反彈，也驚動當地主管機關，我們都很擔心會出現排華事件。不過，由於菲律賓廠員工近6千人，是當地規模最大的台資企業，所以最後還是被壓下來了。」李先生說：「客戶知道這件事情後非常生氣，要求打人的台幹必須離開菲律賓，後來那個台幹就轉到金寶在中國的岳陽廠了。」

掌管菲律賓廠的鄒孔訓是新金寶集團第三號人物，目前是泰金寶總經理兼任新金寶集團營運長職務，在他的領導下，新金寶集團成為台商投資東南亞第一大電子公司。鄒孔訓自己每天跑5千公尺，也要求員工每天早上6點晨跑3千公尺，7點半晨訓和震撼教育，要求相當嚴格。

針對過度管理一事，鄒孔訓回應：「金寶是轉眼就要邁入50年的企業，公司文化強調公司家庭化，董事長也常訓示我們，對待員工要像對待自己兄弟姊妹般，如果員工有不懂時需要有愛心有耐心的教導，做錯事時也需當面告知，不可得過且過當爛好人，但是禁止採用體罰方式為之。近50年來幾乎沒有聽說有體罰事件，曾經規勸員工在言詞或肢體上有過度強烈方式，那也是極少數的個案，期望各界不要以過度放大角度來檢視此訊息。」



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