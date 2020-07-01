台股早盤上漲26點！大同明起列全額交割　開盤跌停

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

經濟數據改善提升華爾街信心，美股周二收高。台股今（1）日以11622點開出，隨後指數來到11647點，上漲26點。

大同（2371）昨日舉行股東常會改選董事，由公司派拿下9席董事。證交所昨晚公告，大同昨日召開的重大訊息說明會能具體說明在會中逕行認定部分股東持股無表決權、未發給部分股東表決權票等，宣布大同股票於7月2日起實施全額交割。大同今日開盤跳空跌停，股價摜破20元關卡。

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蘋概三王中，台積電（2330）以315元開出，上漲0.64%；鴻海（2317）開在86.5元，上漲0.23%；股王大立光（3008）以4135元開出，上漲1.22%。

美股三大指數6月底成功繳出漂亮成績單，分別創下33年、22年和21年的最大單季漲幅。儘管疫情持續，但經濟激勵政策、經濟重啟、疫苗研發和房市表現佳等因素，都讓美股在6月衝上高點。

周二美股表現，道瓊工業指數終場上漲217.08點，或0.85％，收在25812.88點；那斯達克指數上漲184.61點，或1.87％，收在10058.77點；標普500指數則是中場上漲47.05點，或1.54％，以3100.29點作收。

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