就是不還！欠稅大戶全是老面孔　只有1人新上榜

▲財政部公布的欠稅大戶名單中，只有一人是新面孔。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（1）日公告欠稅大戶，全是老面孔，包含全國前20大、企業前20大以及個人前20大，根據財政部的統計，只有一起是新面孔，為個人案件中黃春福，欠稅金額為3.29億元。

根據財政部賦稅署彙整統計，公告件數956件，金額約982.25億餘元，與108年公告資料相較，件數及金額分別增加18件、16.72億餘元，

請繼續往下閱讀...

根據財政部公告，今年全國前20名，環亞飯店為首，欠稅金額達24.61億元、黃任中之子黃若谷居次，19.04億元，黃任中第三，欠稅18.94億元；高雄的黃承志、黃瑞月、黃瑞雲14.87億元，居第四；黃任中姊姊夏黃新平則是12.37億元，居於第五。

在企業方面，名單也與去年相當，環亞飯店居首，博達科技也長年霸榜，欠營所稅、營業稅共計11.75億元、松竹皇宮大酒店11.39億元、紅頂酒家10.74億元，進巨企業欠10.27億元。

個人方面依舊是黃任中家族霸榜，黃若谷、黃任中以及夏黃新平欠稅即已經欠稅超過50億元，而個人方面只有一人新進榜，就是黃春福欠稅3.29億元。

財政部官員表示，今年新增金額16億元多屬於欠稅與滯納金的利息自然增長。根據立法院修正的稅捐稽徵法，超過50萬的欠稅案件追繳時間預計到2022年的3月才會註銷，屆時才會有「新一批」欠稅大戶名單出爐。