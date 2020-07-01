被惡靈附身要發洩！變態父趁3歲女睡覺「硬塞洩慾」　遭逮硬裝傻：那時沒有意識

▲奈及利亞父親性侵3歲女兒，稱自己被惡靈附身。（圖／翻攝自pulse.ng）

記者陳亭伃／綜合報導

父親在小孩心中竟成惡魔的角色。非洲奈及利亞一位父親，在妻子生產前一刻，仍對妻子進行暴力性侵，如今女兒已經3歲，更爆出多次性侵女兒，在被警方逮捕之後，男子聲稱「心中的惡魔只要出現的時候，就需要靠著性侵女兒來得到緩解」，荒唐說詞令人無法接受，並被以性侵罪起訴。

根據英國《鏡報》報導，3歲女孩在與母親洗澡時，被母親發現動作詭異，且畏畏縮縮，經過多次詢問之下，竟爆出女兒的父親竟趁著無人注意時，多次性侵3歲女兒，且告訴女兒「如果身體裡的惡靈出現，就會做出這樣的事情」。

可憐的小女孩面對成為禽獸的爸爸也不敢反抗，就在女孩的母親得知後，立刻帶孩子前往醫院驗傷，也證明小女孩下體受到侵入，警方及社工也介入了解情況。警方當下立刻突擊小女孩家，並將女孩父親逮捕，但令人相當髮指的是，女孩父親完全承認自己所做的罪行，且在仍警方前面繼續提到「體內有惡靈」的事情。

奈及利亞婦女兒童事務員Ndidi Mezue表示，女孩父親的行為令人憤怒，目前正在了解是否有性侵他人的狀況。而小女孩在接受當地電視台訪問時，她天真地坦承「爸爸在睡覺的時候做出這樣的事情，我因為很痛所以起來。」目前女孩父親將面臨虐童、性侵等罪，將進一步等待調查結果。

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