港版國安法通過「中英聯合聲明淪歷史文件」　日媒：中國退出50年承諾！

▲港版國安法通過引起國際砲轟。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

《港版國安法》上月30日通過，讓僅維持23年的「高度自治、自由、民主」的香港，從此真正的走入中國的臂彎中。外界多提到1997年中國曾與英國簽署的《中英聯合聲明》，內容中的「50年不變」，如今卻被中國回應「僅是歷史文件，並沒有實質意義」帶過。日媒分析，中國通過港版國安法，證明確定退出50年的承諾，且不再去在意外界的輿論抨擊。

根據《Asian Review Nikkei》分析報導中提到，1984年中國共產黨主席鄧小平，為了推動中國經濟發展，看中向當時已是資本主義的香港，想透過收歸、學習的方式，來帶動中國的發展。就在香港確定回歸中國之際，雙方簽訂「中英聯合聲明」確保香港自治、自由、民主50年不變，但隨著「港版國安法」通過，所有的承諾等同打破。

報導中指出，隨著中國的經濟起飛，成為國際最大經濟體之一，對於香港的管理方式也欲「重新整頓」，加上自2019年6月開始香港示威遊行多次出現失控局面，加深了中國想要徹底重新管理香港的念頭。

《港版國安法》的通過，引發國際27國聯合發表聲明，多國砲轟「這是相當魯莽、粗暴的法案」，更提及中英聯合聲明中的「50年不變」承諾，未料卻遭到中國反擊，「這是歷史文件，沒有約束力」，並強調香港問題是中國的內政，非任何人可以妄加評議。

分析中提到，中國通過港版國安法，就是表明立場「退出與英國、香港的50年承諾」，未來中國、香港要以何種面貌與國際共存，也將是世人關注的焦點。

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