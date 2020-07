美疫情再起「單日激增4.5萬例」　川普：我對中國越來越生氣！

▲美國總統川普表示,他看見全球與美國疫情造成的巨大傷害,「對於中國越來越生氣」。(圖/路透社)



記者吳美依/編譯

美國新冠肺炎(Covid-19)疫情再度惡化,上周五(6月26日)單日激增4.5萬多人確診,打破紀錄。總統川普6月30日在推特上表示,他看見疫情在全球與美國造成的重創,「對於中國越來越生氣」。

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!