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美疫情再起「單日激增4.5萬例」　川普：我對中國越來越生氣！

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▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲美國總統川普表示，他看見全球與美國疫情造成的巨大傷害，「對於中國越來越生氣」。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情再度惡化，上周五（6月26日）單日激增4.5萬多人確診，打破紀錄。總統川普6月30日在推特上表示，他看見疫情在全球與美國造成的重創，「對於中國越來越生氣」。

川普在推特上表示，他看著醜陋的疫情蔓延到世界各地，以及新冠病毒「對於美國造成的巨大傷害，我對於中國越來越生氣。人們看得到，我也可以感覺得到！」

根據《國會山報》與約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至台灣時間7月1日上午9時左右，美國已經累積超過262萬確診，12多萬人死亡，6月30日更是打破最高單日確診數的紀錄，24小時內新增45,498例。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）對現況表示憂心，他說，若政府及民眾都不願積極抗疫的話，全美單日新增病例就可能翻倍，變成1天新增10萬例。佛羅里達州、德州、加州與亞利桑那州都在與不斷激增的確診數奮力對抗。

川普認為，新冠肺炎大流行必須歸咎於中國隱匿疫情。但是，反對派批評，川普政府防疫應對不力，總統此話只是想要分散注意力。 

►美破260萬確診！抗疫隊長佛奇警告再消極「單日增10萬例」　染疫數佔全球1/4

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