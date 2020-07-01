上市櫃薪資全都露！這家IC設計廠薪資中位數超越台積電、鴻海

▲台灣上市櫃公司薪資中位數排行靠前的幾乎是IC設計的天下。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

證交所、櫃買中心發布非主管的一般員工薪資，除了平均數外，今年更加碼公布「薪資中位數」，貼近實際情況。在薪資中位數排行中，以IC設計公司排行較靠前，其中IC設計廠聯詠（3034）更以薪資中位數239.8萬元排行第一，鴻海旗下鴻準（2354）則以238.8萬緊追其後，第三名則為聯發科（2454），薪資中位數為233.9萬元。

至於晶圓代工大廠台積電（2330）則以薪資中位數159.6萬元，排全體上市櫃公司第17名；鴻海（ 2317）則以153.8萬元排行第22名。綜觀薪資中位數整體排名，排行靠前的幾乎都是半導體產業，其餘建材營造、電子業及汽車工業前排皆只有零星代表。

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值得一提的是，全體上市櫃公司薪資中位數突破200萬的公司除了上述的聯詠、鴻準、聯發科外，還包括原相（3227）及機上盒系統晶片領導廠揚智（3041），兩者分別以薪資中位數209.2萬元及205.4萬元，排行第4及第5名。

此外，華固（2548）及新潤（6186）是唯二擠進前10名的營建股，而排行前15名中，則僅有和泰車（2207）一家汽車業，及智擎（4162）一家生技股。

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