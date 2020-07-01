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影／三倍券來了！經濟部祭Gogoro大獎拚數位綁定「就是不讓你去排隊！」

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記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（1）日上午九時開放預購及綁定數位工具，官網網址為3000.gov.tw，經濟部宣佈於7/1至10/31綁定數位三倍券，將推出天天送你Gogoro VIVA Lite活動，由業者提供25台Gogoro VIVA Lite電動機車作為活動獎項，預計辦理二波抽獎活動供優先綁定數位三倍券的民眾參與。

▲「振興三倍券」將於今（1）日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲振興三倍券綁定與預購作業今（1）日上午9點正式起跑。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

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經濟部表示，除了信用卡、行動支付，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0及 有錢卡，都能拿來綁定三倍券。民眾只要消費滿三千，政府就回饋兩千，業者還提出加碼，例如消費滿額可享最高回饋300元、可抽666元儲值金，或是點數回饋、星巴克好友分享券，還有合作店家折扣優惠等。

經濟部中企處表示，第一波抽獎活動自7/6起至7/15止連續10日，天天抽出1名；第二波抽獎活動自7/16起至10/31止，共計15週，將每週抽出1名，中獎者即為Gogoro電動機車的幸運得主。

▲Gogoro平價綠牌車系火力全開。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro平價綠牌車系火力全開。（圖／記者張慶輝攝）

活動條件為中獎者不得於中獎後取消三倍券綁定，並經確認其使用三倍券消費滿額3,000元並取得2,000元回饋後，即可至業者門市領取Gogoro電動機車乙台! 鼓勵民眾參與加碼抽送Gogoro VIVA Lite，並把握時間於7/1至10/31先綁定數位三倍券!

各界關注已久的振興三倍券今天正式開放民眾預訂與綁定，為讓民眾更加了解三倍券綁定、預訂申請管道，以及各家業者優惠加碼方案，即日起可善用「振興三倍券官方網站」，查詢相關資訊。

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