謝金河預言「新台幣成強勢貨幣」：帶來30年前所未有的新變化

圖、文／鏡週刊

耶魯大學經濟學教授史蒂芬羅奇（Stephen Roach）接受外媒專訪時預言，未來一、兩年，美元恐怕將暴跌35%，這個觀點引起各方論戰。財信傳媒董事長謝金河則認為美元可能轉為弱勢，但不至於崩潰，而新台幣成為超強貨幣，可能為台灣帶來30年以來前所未有的新變化。

謝金河30日在臉書發文，針對史蒂芬羅奇的論點，他率先點出疫情衝撞全球經濟以來，有許多專家都不看好美國經濟，相繼提出相當驚悚的言論，尤其史蒂芬羅奇更是以唱衰美國經濟為己任，反而長期看好香港和中國的經濟。

而從疫情發展來看，美元指數一度暴衝到102.992，新興市場貨幣則全數暴跌，直到美元指數回落至約97，全球經濟才鬆了一口氣。就技術面來看，美元短線進入空頭排列，也出現死亡交叉，這是很明顯的美元弱勢訊號。

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如果美元要再跌35%，大約回到70左右，謝金河認為要出現幾個變數：一是美國經濟出現崩潰式的跌勢，或是地球上出現一個比美國更強大的國家，且這個國家發行的貨幣可以取代美元。

聽到這裡，許多人第一時間可能會先聯想到中國人民幣，不過謝金河指出，截至目前為止，人民幣還不能自由流通兌換，因此距離這個目標還相當遙遠。他總結，美元可能弱勢，但不至崩潰，眼前94.65的關卡如果沒有跌破，還不能一廂情願認定美元崩盤。

而從美元趨勢來看台灣未來經濟發展，謝金河提到，美元走向弱勢，新台幣變成超強貨幣，這兩天台幣逼近29.5，過去30年新台幣約維持在30至35之間，未來5年、10年可能會進到20至30的大區間，並預言「新台幣超強走勢，可能帶給台灣卅年以來前所未有的新變化，這是我們的大時代！」



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