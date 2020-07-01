川普點頭了！國防部提案撤駐德美軍9500人　曝後續行動

▲據五角大廈指出，川普滿意軍方提出的撤軍方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普先前批評，德國無法履行其在北約所負擔的角色及欠款，因而威脅撤除美軍駐德部分軍力；五角大廈周二（上月30日）指出，已遞交9500名撤軍計畫，也得到川普同意。

綜合外電報導，美國國防部長公共事務助理（ATSD）霍夫曼（Jonathan Hoffman），在上月30日發布的聲明中指出，「國防部長與參謀長聯席會議主席，昨天已針對重新部署德國9500名軍人向總統簡報。這項提案不僅符合總統的命令，也能增加對俄國的威懾，壯大北約（NATO），鞏固盟邦，增進美國政策彈性，並照顧到我們的軍隊弟兄及眷屬。」

霍夫曼接著指出，五角大廈接下來會與北約盟邦徵詢意見，並期待在接下來的數周，向國會的國防委員會進行簡報，「隨著計劃進行，我們會向可能受影響的職員，他們的家眷和社群，提供時程更新。」

▲駐德美軍料將有9500人接受重新部署，可能加入印太地區布局。（圖／達志影像／美聯社）

川普6月初拋下震撼彈，抨擊德國做為北約重要盟國，卻從未付出國內2％GDP的錢作為北約組織的軍費，僅願意付出1.4％的費用，簡直把美國當「盤子」，因此威脅從現有3萬4500名駐德美軍裡，撤軍9500人。

「所以我們在保護德國，然後他們一直拖延繳費，完全不合理。所以我說我們把駐德美軍減少到2萬5000人」，川普當時表示，德國在貿易上虧待美國，應是指德國不願意終止和俄羅斯合作的天然氣管線項目，因為此舉會衝擊美國對中西歐的天然氣出口。

事實上，各國拿出2％GDP作為北約軍費，並不具有嚴格約束力，且形式也非下對上的「繳錢」給北約；然而當川普威脅撤軍，梅克爾卻又趕緊出面表示會威脅北約與德國的防禦震懾力，讓俄羅斯伺機而動，甚至有改變地緣政治的可能，使得此一決定更具爭議。

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