欠稅大戶名單出爐　黃任中家族11連霸　欠稅超過50億元

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欠稅大戶名單出爐　黃任中家族11連霸

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部與五區國稅局公布重大欠稅案件。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

為了防止重大欠稅並且加強稅捐徵收，財政部今（1）日公布欠稅大戶名單以及統計數字，根據統計，重大欠稅案件共計件數共956件，欠稅金額達982.25億元，件數及金額較2019年分別增加18件、16.72億餘元。根據財政部公告，欠稅大戶裡，在企業的部分仍是環亞飯店欠最多、而個人欠稅戶中，以黃任中家族霸榜，已經是連續11年居首了。

有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，財政部依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日就個人累計欠稅超過1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元的確定案件辦理公告，公告內容包括欠稅人姓名或名稱為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址等內容。

請繼續往下閱讀...

觀察欠稅大戶前20名名單，多為熟面孔，全國欠稅最大戶為環亞大飯店，欠稅24.61億元，同時也是欠稅最多的營利事業；個人方面，欠稅最多的仍為已故股市聞人黃任中的兒子黃若谷，欠稅19.04億元。

黃任中家族合計欠稅超過50.35億元：黃若谷欠稅19.04億元居冠，稅目為遺產稅；黃任中欠稅18.94億元，主要為綜合所得稅；黃任中的姊姊夏黃新平則欠稅12.37億，黃任中家族居欠稅大戶已經連續11年。

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