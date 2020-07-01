王文洋之子「千則私訊」內容曝光！　豪門祕辛揭密：拿出來就告贏呂安妮了

圖、文／鏡週刊

千億總裁王文洋之子王銓勵指控台北美國學校郭姓學長盜FB（臉書）案，台北地院正審理中，6月4日開庭時，郭姓學長因旅居美國，由父親代為出庭，郭父與家人還透露，本案其實有一些對兒子有利的證據，可以證明他不是惡意盜用王銓勵的帳號，「他們2人有多達上千則的Gmail聊天室對話等相關事證可以證明，但基於保護小孩子的立場而沒有提出來。」

但王銓勵可能也沒想到，控告密友的案件，竟會意外讓母親呂安妮與父親王文洋為爭奪兒子處處較勁的事件曝光，郭姓學長的父親甚至直言：「（王和郭的私訊）如果拿出來，當年王文洋為了王銓勵控告呂安妮的案子就會贏。」知情人士透露，王銓勵與郭姓學長的對話紀錄提及與媽媽互動不為人知的祕辛。

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本刊調查，郭姓學長與王銓勵原本交情十分要好，都是台北美國學校畢業，又是一起學大提琴的好夥伴，郭父對於2人要對簿公堂大感不解，但表示兒子很願意返台面對官司。為配合防疫，回國要隔離檢疫14天，全案已訂7月21日再度開庭，到時郭姓學長也會出庭。

本刊於6月4日庭訊當天，詢問郭父及陪同開庭的家人：「郭同學為什麼會犯下此案？」郭父及家人向本刊表示：「兒子做錯事會認錯，希望法官從輕發落。」

他並語帶玄機地表示：「如果拿出來，當年王文洋為了王銓勵而告呂安妮案就會告贏。」但為了不讓2個孩子受傷害，非必要不會提出。



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