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小5女被「高階警官姑丈」侵犯　恐龍檢察官讓她崩潰！姊姊還在煉獄裡

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圖、文／鏡週刊

新住民小阮（化名，越南籍）慘遭公公性侵長達8年，公公逝世後被婆家逼迫離婚、趕出家門，更慘的是，小女兒庭庭（化名）從幼稚園起也遭警察姑丈性侵，但因證據不足，姑丈無罪，造女兒嚴重憂鬱多次自殘，讓小阮心疼不已。

庭庭從幼稚園開始就不斷被警察姑丈猥褻，最終遭到性侵。

▲庭庭從幼稚園開始就不斷被警察姑丈猥褻，最終遭到性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

小阮說，4年前小女兒庭庭念5年級的某個下午，她突然接到學校的電話，才得知庭庭從讀幼稚園開始，就遭到在新北市某分局擔任高階警官的姑丈多次性侵。庭庭向本刊記者說：「姑丈會騙說阿嬤叫我，等我踏出房門，就把我拖到其他房間一直亂摸，我試圖掙扎、跑走，但他又會把我抓回房間。」

庭庭在網路上寫下血淚心聲作為抒發，內容讓人看了感到不捨。（讀者提供）

庭庭回憶當時情境，仍禁不住全身顫抖：「我不敢大叫，怕鄰居聽到，會被阿嬤、姑姑她們罵。」直到5年級時，警官姑丈進一步性侵她得逞，庭庭向老師求助，校方通報社會局並將她送往安置機構，姑丈的惡行才曝光。

庭庭在驗傷報告中，陳述被姑丈性侵的過程。（讀者提供）

事後，小阮將庭庭帶回身邊生活並對姑丈提告，卻因證據不足而不起訴，庭庭認為司法不公，得了憂鬱症且經常自殘，二隻手臂滿滿都是美工刀刻劃過的傷痕，讓小阮每看一次就忍不住掉淚。

庭庭則是忿忿不平表示：「明明姑丈測謊沒過，卻還指控我說謊，檢方竟還以證據不足為由不起訴，姑姑們甚至還質問我為什麼當下不講，卻未曾檢討姑丈對我禽獸不如的行為。」

庭庭（圖）因遭姑丈性侵官司不順，情緒不穩下吞藥自殺被送醫。（讀者提供）

不幸的事還沒了，2年前小阮被診斷出罹患子宮頸癌，子宮切除加上長期勞累，健康狀況每況愈下，根本無法工作，每個月僅靠政府補助及公益團體資助支付房租及生活開銷，母女倆擠在8坪不到的小套房生活，艱困的環境讓人不忍卒睹。

罹患憂鬱症的庭庭多次自殘，2隻手臂滿滿都是美工刀刻畫過的傷痕。（讀者提供）

「我沒收入、連房租都快交不起，但還是要留錢給女兒看醫生。」同樣患有憂鬱症的小阮省下自身看診的醫藥費，只為了讓女兒能得到較妥善的醫療照顧，但因官司問題，庭庭多次輕生，就連她之前才剛做完膽結石手術，就又傳來女兒吞藥送醫的厄耗，讓小阮備感無助。

「我住院那天她吞藥，我自己病情也愈來愈嚴重，我好害怕有天女兒不在了，她不在我也不想活了。」小阮低頭喃喃道出女兒對她生命的意義。

庭庭更擔心的是17歲的姊姊萍萍（化名），因姊姊目前仍與姑姑、奶奶同住，姑姑們時常跟萍萍說小阮的壞話，還說自己會變這樣都是媽媽害的，讓姊姊面臨巨大心理壓力，而且奶奶跟姑姑從不曾關心姊姊的生活日常，還在發育期的姊姊，時常只能吃泡麵或過期食物充飢。

庭庭在網路上寫下血淚心聲作為抒發，內容讓人看了感到不捨。（讀者提供）

庭庭也向記者表示，想要提出再議，因為姑丈犯下的錯，讓她感到自卑，所以她認為：「這件事要被適當處理，自己才能放下。」原本想息事寧人的小阮，也表達支持女兒的意願，期盼透過司法還給庭庭公道，讓女兒早日走出傷痛的陰影。

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