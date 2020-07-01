孕婦船上產子！　93名難民利比亞海岸獲救倖存、6人死亡

▲93人倖存上岸。（圖／翻攝自推特「IOM Libya」）

文／中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡30日專電

國際移民組織日前證實一艘載滿難民的橡皮艇試圖穿越地中海前往歐洲時，在利比亞海岸附近獲救，獲救的93人中，包括在船上分娩的一名孕婦，另有6人不幸身亡。

半島電視台（Al Jazeera）27日引述國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）在推特（Twitter）推文表示，倖存者被送往距離利比亞首都的黎波里（Tripoli）120公里遠的港口城市柯姆斯（Khoms）安頓過夜。

推文說明，獲救的93人中，有一名孕婦在地中海上的橡皮艇內產下一子；另有6人於途中不幸身亡。

2011年利比亞起義者在北大西洋公約組織（NATO）支持下，推翻獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）並殺害他，自此利比亞陷入混亂至今。人口販子利用混亂時機讓利比亞成為進入歐洲的主要途徑。

2019年駐紮利比亞東部的軍事將領哈夫塔（Khalifa Haftar）突然對的黎波里發動襲擊，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行，難民情況更加惡化。

這些難民基於戰亂、貧窮、過度勞役、女性割禮暴行、政府腐敗以及人身威脅等各種原因，逃離家園抵達利比亞，企圖穿過地中海抵達歐洲。但是對於某些人來說，利比亞卻成為終點站。

國際人權組織多次批評利比亞當局在地中海攔截的難民，總是被送到境內擁擠不堪的難民營。這些地方充斥著疾病、虐待、暴力、環境不衛生與不人道行為。食物與飲用水嚴重缺乏，酷刑與強迫勞役隨處可見。

報導引述來自西非甘比亞的17歲難民阿爾卡歐（Alkaol）表示，難民營條件太差了，食物時有時無，如果有也不敢全吃完，因為下一餐可能什麼也沒有。如果身無分文，唯一出路是逃跑或等死。

阿爾卡歐說：「如果管理員抓到想逃跑的人，往往對著他們開槍，或者打中腳或者打中頭。」

法國慈善船隻海洋維京號（Ocean Viking）不久前自地中海救起數十名自利比亞漂來的難民。負責協調救援行動的羅曼紐（Nicholas Romaniuk）表示，救援船隻經常遭到利比亞海岸巡邏隊驅趕，難民往往遭到攔截被載回利比亞。

報導指出，2019年有超過10萬人企圖穿過地中海進入歐洲，其中1200多人不幸身亡。