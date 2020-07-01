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北市明星國中爆狼師！深夜LINE傳女學生：希望生活有妳　同班2人都受害

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蕭姓男老師遭控用Line性騷擾，多次在深夜對女學生傳訊息示愛。（讀者提供）

▲蕭姓男老師遭控用Line性騷擾，多次在深夜對女學生傳訊息示愛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市一所明星實驗國中爆發性平案吃案事件，C姓女學生向本刊指控，前年她與另名同學遭班上的數學代課老師蕭男用Line性騷擾，多次在深夜傳訊息示愛，C同學事後向校方反應，校方僅開除老師，未啟動調查程序，C同學質疑校方未盡保護學生之責，痛斥學校：「外表看似光鮮亮麗，實質上裡面充滿了自私無知、以自己利益為最重的大人。」

C同學告訴本刊，2018年11月，40歲的蕭姓數學老師到班上代課，由於蕭老師上課方式活潑，且與學生互動頻繁，時常在課堂上分享自己的戀愛史及性經驗，很快便與大家打成一片。

請繼續往下閱讀...

沒想到，看似鄰家大哥哥的蕭老師在1個月後卻露出了真面目，他主動找C同學與另名女同學加Line，開始在課後私聊。C同學表示，起初老師的對話內容還算正常，但1個月後，蕭竟開始向她展開追求，不僅想約她去跨年、載她上下學，甚至在訊息中提及「希望生活有你為重心」等語，讓C同學感到害怕。

面對蕭姓老師的熱烈追求，C同學擔心若拒絕恐遭對方報復，只好向班上另名女學生訴苦，卻發現受害者其實不只她1人。原來蕭老師也對該名同學頻頻示好、表達追求之意，無助的2人最後只好向學校求援。

C同學表示，校方起初認為事情不嚴重，表示只要口頭警告就好，學校的處理方式讓C同學感到不安，擔心會遭到蕭姓老師報復。好在，當時的輔導主任跳出來為2人發聲，希望校方能夠正視性騷擾事件，校方事後才表示，會解聘該名狼師，並與家長聯絡。

本以為事件可以圓滿落幕，C同學卻在1年後發現校方一開始就刻意淡化性騷擾事件，自己卻被蒙在鼓裡，傻傻不知。

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