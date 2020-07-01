美國正式宣布「華為、中興」構成國家安全威脅：裁定即刻生效

▲華為正式被美國官方列為國家安全威脅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓30日專電

美國聯邦傳播委員會今天正式裁定，將中國華為技術與中興通訊列美國國家安全威脅，禁止使用政府資金向這兩家中企採購。

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天發出新聞稿表示，今天正式裁定，華為、中興對美國通訊網路與通訊供應鏈完整性構成國家威脅。這項裁定立即生效。

這意味FCC每年83億美元的通用服務基金（Universal Service Fund）不能用於購買、獲取、維護、改進、修正或以其他方式使用華為或中興生產或提供的任何設備或服務。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）在新聞稿中指出，華為與中興對美國通訊網路以及5G未來帶來國家安全風險。這兩家企業都與中共與軍方關係密切，且都受中國法律約束，有義務與中國情報部門合作，美國不能也不會允許中共利用網路漏洞危及美國關鍵通訊基礎設施。

FCC去年11月時以5比0表決通過，將華為與中興列為國家安全威脅，要求美國郊區電訊營運商於今年移除現有的華為與中興通訊網路設備。

路透社日前披露美國官方文件指出，美國行政部門已認定華為、海康威視、中國航空工業集團等20家中國龍頭公司，為中國軍方所屬或掌控下的企業。