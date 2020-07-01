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搬家踏破老舊地板！他竟在屋內墜入「9公尺深井」　離奇照片曝光

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▲▼幫朋友搬家踩破地板 衰男墜落9公尺深井。（圖／翻攝自Guilford Police Department）

▲男子搬家竟墜入9米深古井。（圖／翻攝自Guilford Police Department）

記者趙蔡州／綜合報導

美國康乃狄克州（Connecticut）日前發生一起離奇事故，一名男子湯恩（Christopher Town）6月28日替朋友搬家時，不小心踏破朋友家中的地板，誇張的是地板下方是一口古井，讓他瞬間墜入超過9公尺深的井中，所幸古井底部還有一些水，讓他墜落時沒有受到太嚴重的傷害。

綜合美國媒體報導，湯恩6月28日前往康州吉爾福德鎮（Guilford）幫忙朋友搬家，不料在搬動家具的過程中，他腳下的地板突然斷裂，讓他當場墜入9公尺的深井。救難人員趕到現場後，發現湯恩在井底緊抓著岩壁，盡量讓身體不要被水淹沒，他們遂趕緊用繩索將人從井底救出。

▲▼幫朋友搬家踩破地板 衰男墜落9公尺深井。（圖／翻攝自Guilford Police Department）

▲救難人員用繩索將湯恩從井中救出。（圖／翻攝自Guilford Police Department）

吉爾福德警方事後在臉書透露，該棟房子建於1843年，最初水井應該是在戶外，1981年房子再次改建時，水井才被圈進房子內部，而時任屋主卻沒有把井封死，只是用木板簡單蓋住井口，最後更變成地板的一部分，後續幾任屋主也不清楚井的存在，直到這一次墜落意外發生，才讓這一口井再度曝光。

吉爾福德警方提醒，有許多古老的房子都有這種情況，沒有依現在的法律規定進行保養與維修，潛在的危險需要多加注意。湯恩獲救後也非常感謝消防人員的救援，「我聽到裂開的聲音，低頭一看，就發現我正再墜落，一直往下掉」、「我認為我不會有生命危險，但下面體感溫度很冷，確實很難受。」

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