影／三倍券領取方式、最高回饋攻略大公開　綁定數位最高可賺1888回饋金！

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券將在今（1）日上午九時開放預購及綁定數位工具，官網網址為3000.gov.tw，到底怎麼領三倍券？目前四大領取方式的最高回饋方案又是什麼？《ETtoday新聞雲》為您整理振興三倍券攻略一次看；；其中，外商信用卡消費滿額最多可獲得1888元刷卡回饋金，可望掀起一波綁定熱潮。

▲「振興三倍券」將於今（1）日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

請繼續往下閱讀...

綁定信用卡領取

中華民國國民及有居留證的配偶，自7月1日起到三倍券官網綁定信用卡，在12月31日前累計消費滿新台幣3000元，帳單直接扣2000元，收到通知後，最晚下個月帳單額度就會看到回饋。

信用卡最高回饋

截至6月30日為止，外商銀行針對新辦卡客戶提出特別優惠。星展銀行針對新戶申辦信用卡，綁定信用卡為支付工具，並以指定方式刷卡消費滿額，最高可享1888元回饋。另外，渣打國際商銀針對新辦客戶，消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金。

▲7-11三倍券預購。（圖／業者提供）

綁定電子票證領取

民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

電子票證最高回饋

參與電子票證的業者，包括LINE Pay一卡通、悠遊卡等。持icash 2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋；以悠遊卡領取振興三倍券，享最高300元加碼回饋，前10萬名成功領取者還可獲得加碼。

綁定行動支付領取

民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定，12月31日前累計消費滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式的app通知。目前參與的行動支付業者包括台灣Pay、街口支付、Happy Go Pay、icash PAY等。

行動支付最高回饋

信用卡加上「台灣PAY」方案，綁定土銀、台銀、合庫、彰銀信用卡各祭出300元早鳥禮1萬名；加上原本「台灣PAY」綁定1000元優惠，共計回饋1300元。

▲振興三倍券7月1日上線。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

領取紙本實體券

選擇領取紙本券的國民及有居留證的配偶，須在7月1日至7月7日期間到三倍券官網預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去四大超商事務機印繳費單到櫃檯繳費；7月15日後，再攜帶健保卡和身分證（或居留證）到指定的超商臨櫃領取。

經濟部長王美花表示，振興三倍券官方網站今天開放預購及綁定之前，內部已經進行過1小時100萬人次的壓力測試，由於振興經濟、刺激消費的議題眾所關注，強調振興三倍券的官網「只許成功、也一定能成功。」

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招