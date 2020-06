▲伊朗德黑蘭發生爆炸事件,現場畫面在社群網站上瘋傳。(圖/翻攝自Twitter/@Archer83Able、@khalid_pk)



記者王致凱/綜合報導

根據伊朗半官方的學生通訊社(ISNA)快訊報導,伊朗首都德黑蘭北部塔吉許廣場(Tajrish Square)附近發生爆炸事件,火球伴隨濃煙竄上夜空,詳細爆炸原因和人員傷亡情況仍不明朗。

伊朗德黑蘭近郊一處軍事基地25日也曾發生不明爆炸,外界盛傳爆炸與飛彈生產設施有關;如今德黑蘭又傳爆炸事件,格外引發外界關注。

An unknown explosion occurred in northern Tehran, Iran just minutes ago.pic.twitter.com/sALIoIJpHv