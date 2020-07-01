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快訊／台灣外交突破！　索馬利蘭總統將任命「駐台代表」

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▲▼非洲國家索馬利蘭(Republic of　Somaliland)處境跟台灣非常類似。（圖／達志影像／美聯社）

▲與台灣處境類似的非洲國家索馬利蘭，將派遣代表駐台。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣外交有了重大突破！非洲國家索馬利蘭總統比希 （Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台，立委王定宇也在臉書上，轉貼索馬利蘭媒體的報導，公開分享這則消息。

根據《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）報導，有消息人士指出，總統比希任命了一位通常被稱為台灣的中華民國代表，索馬利蘭與台灣長期發展關係，包括派出高層級的台灣官員代表團，以及外交官員之間的訪問。

▲▼索馬利蘭（Republic of Somaliland）總統比希（HE Muse Bihi Abdi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利蘭（Republic of Somaliland）總統比希（Muse Bihi Abdi）。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士補充，台灣政府已於今年初在索馬利蘭建立了據點，正在就能力建設（capacity building）和其他技術領域密切合作。

台灣路竹醫療和平會先前已向索馬利蘭派遣了大量的醫療專業人員，還包括帶來最有價值的新冠肺炎（COVID-19）相關醫療用品。

儘管台灣未被國際上多數國家承認，但與美國有著非常牢固的關係。美國的多項法律，包括1976年的《台灣關係法》和最近的台北法案，都顯示了台灣對美國的重要性。

目前尚不清楚為什麼索馬利蘭政府，會如何長期保持這種重要關係，但不想透露姓名以討論敏感話題的官員強調了索馬利蘭與台灣關係的重要性，並指出索馬利蘭正在與世界各地的許多國家合作。雖然新代表的具體身份尚未得到確認，但可確定他是索馬利蘭外交團隊的現任成員。

你們不承認我 但是我確實存在著--跟台灣處境相同的外交孤兒

▲索馬利蘭跟台灣一樣，不被世界上大多數的國家承認（圖／鏡周刊）

索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，是一個實質上獨立的共和國，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬利蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，該國東部和邦特蘭（Buntland，經由聯邦制與索馬利亞統合的分裂州）接壤，西部和南部與衣索比亞接壤，吉布地在其西北方，北面隔著亞丁灣和葉門相望。面積137,600平方公里，首都哈爾格薩（Hargeysa）。
 

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