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燦星旅新主首度露面！侯佑霖：開發歐洲遊艇、帆船等海洋觀光行程

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▲亞果遊艇集團暨燦星旅董事長侯佑霖。（圖／燦星旅提供）

▲亞果遊艇集團暨燦星旅董事長侯佑霖。（圖／燦星旅提供）

記者林淑慧／台北報導

燦星旅行社日前易主，由台南幫第三代、亞果遊艇集團董事長侯佑霖出線，他今（30）日首度公開露面，表示個人收購燦星旅後不會更名，將借助燦星旅在東北亞線與OTA之優勢，並開發歐洲遊艇、帆船等與海洋相關的行程，打造「海上遊憩專家」的新亮點，以期與亞果遊艇高端會員經營發揮互補效果。

原為燦坤集團旗下的「燦星旅行社」於今年三月公告將五成股權出售給台南幫第三代侯佑霖及鄭寶蓮。侯佑霖從創設萬通人力公司，目前旗下已有亞果國際潛水、亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、錚儀遊艇、樂活海洋學院等六大集團企業，短短五年間躍居我國遊艇產業的明日之星，這次入主燦星旅也引發業界高度關注。

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亞果遊艇30日舉行興櫃前法人說明會，侯佑霖率領經營團隊簡報營運展望，他於會後受訪時表示，今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球，觀光產業成為海嘯第一排的重災區，剛好燦坤集團想回歸本業並處分非本業業務進而洽談，收購的價格不錯且正是能好好整頓的時機，目前規劃先私募再減資四成，透過挹注資金來重整公司財務體質。

▲燦星旅行社董事長侯佑霖（圖右）、總經理鄭寶蓮。（圖／記者林淑慧攝）

▲燦星旅行社董事長侯佑霖（圖右）、總經理鄭寶蓮。（圖／記者林淑慧攝）

「未來燦星旅行社將優先服務亞果遊艇的高端會員，發展遊艇業務的國內外岸上觀光行程，包括交通、住宿、旅遊等需求。」侯佑霖說，因遊艇屬於海上業務，在高端會員的旅程行程比重僅有五分之一，其餘五分之四行程仍屬岸上觀光，過去亞果透過合作方式操作，現在收購燦星旅後，更能提供會員全方位的遊艇休閒一條龍服務。

依據燦星旅公告，股東會改選後由侯佑霖擔任燦星旅董事長，鄭寶蓮為總經理；近年侯佑霖透過自行創設及併購建立起遊艇休憩產業王國，認為投資海洋1億元可以創造300倍效益，這次入主燦星國際旅行社，可望為遊艇休憩產業一條龍的營運模式再添新兵。

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