練台生敲定入股「全國數位」31%！躋身雙北市有線電視大亨



▲年代集團董事長練台生入股新北「全國數位」有線電視31%（資料照片／年代提供）



記者陳世昌／台北報導



全國數位有線電視增資6億元一案終於在6月底敲定，佔股最多的新股東「蔡富女」吃下了97%增資額度，投資金額高達5.82億元，持股佔增資後的全國數位股份的31.46%，據了解，這位蔡富女即是年代佳訊集團董事長練台生的太太。此結果讓練台生成為雙北市2家擁有全區經營權的「北都」、「全國數位」有線電視佔股3成以上大股東，並對雙北未來有線電視競爭版圖投下變數。





▲年代集團董事長練台生的太太蔡富女參與「全國數位」有線電視增資案，取得31.46%股權成為大股東。 （圖／翻攝公開資訊觀測站）



根據公開資訊觀測站公布的資料，練台生的太太出資5.82億拿下「全國數位」增資6億元中的97%股份，原先傳聞中有興趣參與投資的大豐媒體、中嘉數位在檯面上並沒有參與增資。較令人意外的是，台北市「北都數位」有線電視系統上層公司「運豐國際多媒體」也參與增資1800萬元，練董與運豐拿下增資6億元的全額，透過投資達成三方策略性結盟的意味十足。



對於練台生入股全國數位有線電視，NCC官員表示，目前還未收到全國申報增資後的股東名冊，若其中有有線電視系統相互投資5%以上，需依有廣法23條申請辦理，或是有董監變更也需提出申請。





▲全國數位有線電視擁有新北市全區經營區。（圖／記者陳世昌攝）



練台生原本即已投資「北都」，是持股3成的大股東，如今再投資「全國數位」，加上花東地區的有線系統台，其有線電視系統集團已成形。



北都與全國都是104年之後開播的新有線系統，開播後即陷於授權費爭議，纏訟多年，且地區競爭對手多屬有線電視大集團，如今與練台生年代集團形成策略結盟團結力量大，2家系統合計訂戶數達16萬5923戶(2020Q1)，或可助於以小博大的力抗富邦凱擘、中嘉集團。另一方面，台北、新北合作之後，大股東練台生的有線電視聯盟實力大增，與其他有線電視集團抗爭能力增加不少。



「全國數位」有線電視是為了改善財務，在日前完成減資為12.5億元，減資比例為49.5%，隨即辦理增資6億元，最後繳款日期在6月20日截止，參與增資的蔡富女(練台生)等人需再報請NCC核准才算生效。



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