疫後四大「新常態」　宅經濟股長線誘人

▲疫情期間宅經濟爆發。（圖／pixabay）



記者陳心怡／台北報導

新光投信與東方線上合作，6月30日公布宅經濟趨勢大解析，根據東方線上調查資料顯示，疫情期間，家是唯一安心的場所，帶動民眾宅居行為，新光投信研究發現，疫情下消費活動，除宅經濟爆發外，疫後全球將出現4大新常態，將有更多宅經濟受惠股票「疫」軍突起，股價「疫」鳴驚人，新光投信看好宅經濟初露鋒芒，將募集國內第一檔「新光全球宅經濟基金」，7/6正式開賣。

新光投信6月30日舉辦「宅經濟趨勢」「宅投資商機」論壇，新光全球宅經濟基金經理人孫光政表現，宅經濟是全球化新趨勢，宅經濟浪潮下，全球將出現4大「新常態」，包括：1.宅工作轉型雲化；2.宅生活服務深化；3.宅娛樂多角進化；以及4.宅學習平台優化等，使宅經濟成為未來趨勢的投資主題，不僅引爆全球投資機會，更深具長期成長潛力。

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孫光政歸納疫情帶來的「新常態」4大面向，分別是：

1. 宅工作轉型雲化：宅辦公改變未來職場，遠距工作商機全面湧現，由於跨域整合科技全面展開，讓全球正掀起居家辦公浪潮，相關產業股價已默默萌芽，包括行動辦公室軟體、視訊會議軟硬體、雲端儲存及運算相關、資料中心等伺服器產業，及網路資訊安全等供應鏈皆全面受惠，成為大發利市的好商機。

2. 宅生活服務深化：超零售時代來臨，跨境電商平台多角化擴張，讓網路購物擴大服務圈，透過AI、大數據等「精準推薦術」，解決用戶痛點，線上消費商機不斷推陳出新，人人生活少不了它；另外，線上商機蓬勃發展下，消費者，肚子餓了，開始習慣打開手機，向外賣外送平台訂餐漸成主流，加上餐飲科技推波助瀾下，也造就虛擬餐廳、雲端廚房另類商機興起。

3. 宅娛樂多角進化：以電玩遊戲來說，除享樂，更能填補心靈慰藉，成為當代社交網路新態，指尖娛樂風潮，更讓全球遊戲產業商機浩瀚，尤其是電競新經濟，改變傳統商業模式，瞄準用戶體驗淘金，締造全球10億觀眾的全新產業誕生，5G助攻，讓虛擬實境遊戲更多元，實境高品質互動，雲端電競對玩家步步攻心，使遊戲電競，不僅「癮經濟+粉絲經濟」的完美融合，料再掀下一波宅娛樂「瘋」潮!除遊戲電競外，全球影音串流平台，為節目內容產業大解放，帶來更佳的娛樂體驗，讓訂戶數暴增破紀錄，加上影音訂閱服務興起，OTT成長快速，全球聰明懶人商機大爆發，影音串流不僅讓娛樂生態重新洗牌，更迎向美好的大未來。

4. 宅學習平台優化：疫情期間，學校關門，學生們停課不停學，在家自學，教育型App或線上教學網站用戶數爆增；另一方面，老師們因疫情緣故，線上教學需求增溫，線上教育平台正當紅，疫情下，宅學習「軟」實力更大爆發，技術創新，不僅讓宅學習平台優化，更突破傳統單向線上課程，跳脫框架朝向雙向性真人教學，並藉由AI打造個人化學習路徑，與全世界接軌，宅經濟為學習帶來革命性創新，也成為雲端教育革新的轉捩點。

孫光政認為，宅經濟反映企業數位化商機，營運前景值得期待，尤其是贏家企業，創新商業模式出線，更讓股價增添成長動能，從指數表現來看，今年以來宅經濟相關產業指數報酬表現再展雄風，長線報酬更是驚人，顯示宅經濟不再只是短期社會現象，而是形塑未來幾10年後的長期大趨勢，投資人若透過基金投資團隊超前部署，持續佈局相關宅經濟基金，或採定期定額方式投資，更能掌握宅經濟股票長線成長潛力。