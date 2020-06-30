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紙本三倍券明天起預購！經濟部：四大超商預訂方案一次看

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▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／業者提供）

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券即將在七月登場，經濟部表示紙本三倍券明（1）日起開放預購，鼓勵想領紙本券的朋友，多多利用四大超商預訂或官網預訂，等到7月15日，就可以去超商、超市或藥妝店領取，不只免排隊，還有優惠可以拿。

經濟部官員提醒，現在四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 都能預訂三倍券，操作方式就跟預購口罩一樣簡單，而且預訂當下就享好康，領券也是到原超商。

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▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

至於用官網預訂的朋友，領券地點除了超商外，還有 全聯福利中心、 物美價廉福利社-美廉社、 康是美 Cosmed、屈臣氏（Watsons）可選擇。

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）
▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

經濟部表示，每家超商、超市及藥妝店，都推出多項加碼優惠，歡迎大家多方比較，選擇對自己最優惠、最方便的店家，從7月15日開始，一起走出去、盡情用三倍券買起來！

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/），而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案屆時可望統整於此，號召全民攜手創造「全台最大年中慶」。

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

▲經濟部表示，四大超商 7-ELEVEN、 全家FamilyMart、 OK超商、萊爾富超商Hi-Life 自7月1日起至7日都能預訂三倍券。（圖／經濟部提供）

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