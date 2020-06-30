柏瑞投信：趨勢無法擋　ESG企業債還有行情可期

▲近期各國公布的經濟數據部份已見回穩跡象，ESG企業債指數也連2個月反彈。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

新冠肺炎疫苗試驗有所進展，加上各國經濟陸續開放，提振投資人信心，且美國聯準會（Fed）重申提振經濟的決心，強化風險意願，帶動高收益債、投資等級債等信用債的利差持續收斂。

柏瑞投信表示，ESG企業債指數自3月低點反彈後步入上升趨勢，目前利差仍在5年均值之上，近期雖因擔憂二次疫情而小幅擴張，反而提供不錯的進場點。

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柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，近期各國公布的經濟數據部份已見回穩跡象，ESG企業債指數也連2個月反彈。疫情過後，掀起了全球的ESG投資浪潮，預期在聯合國政策持續的推波助瀾下，ESG企業債的市場將進一步深化與成長。

自聯合國於2015年提出永續發展目標以來，世界各國陸續據此頒布ESG相關法規或政策，根據Refinitiv今年5月發布的ESG Playbook，截至2019年9月，相關ESG法規數量已較2015年成長約2倍。

其中，最積極響應聯合國2030年永續發展目標的歐洲，ESG政策的發展也領先全球，歐洲的ESG相關法案／政策共有338件，佔全球的65%。

另方面，根據BofA Global Research今年6月的報告，全球的ESG企業債基金於過去幾年也快速成長，截至2020年5月，總規模接近180億歐元，相較於2018年6月的100億歐元，2年間基金規模成長了80%，預期此一良心投資浪潮，勢不可擋。

根據聯合國數據顯示，截至2019年底，全球超過2850家機構已加入PRI（聯合國責任投資原則）組織，且簽署機構管理的資產總規模亦超過90兆美元，顯示全球對ESG投資日益重視。

施宜君指出，在PRI簽署機構總管理資產90兆美元的分類當中，固定收益資產和股票資產各佔39%，約35兆美元，預期未來還有成長的空間。

至於在基金投資策略上，整體而言，防禦型產業配置仍會較高，但與非防禦型產業的預期報酬差距已縮小。未來將適度增加非防禦型產業配置（如能源、原物料）與科技。

ESG企業債指數利差雖已自近期高點收斂至目前（6月19日）的152個基本點，但仍位於5年均值132個基本點之上，下半年仍有收斂機會。不過投資人需留意，ESG債券市場仍有波動的風險。