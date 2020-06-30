利差水準高於近年平均　第一金投信：新興市場投資級債仍有進場誘因

▲第一金投信指出，新興市場投資級債近期谷底反彈，主要受惠三大因素。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

新興市場投資級債自3月下旬來反彈約15%，走出疫情最壞情況。法人表示，儘管短線累計反彈幅度不小，目前利差水準仍有近400個基本點，與過往平均相較，還有進一步收斂空間，加上殖利率優於全球投資級債，收益性更勝一籌，建議投資人把握機會布局。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，新興市場投資級債近期谷底反彈，主要受惠三大因素，一是各國央行聯手救市，維穩金融市場秩序；二是央行全力降息，加速朝零利率挺進；三是央行大力撒錢下，造成資金氾濫，因此尋求收益性更好的資產停泊。

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簡而言之，關鍵點在「央行」。事實上，若統計各國央行今年來累計降息幅度，已達110%，降息速度刷新金融海嘯水準。目前整體利率來到0.03%，逼近零利率情形，儘管未來再大幅降息空間有限，但考量經濟復甦緩慢，未來利率環境長期「趨零」的機率偏高。

第一金投信表示，隨著利率趨零，美國、歐洲、日本等已開發國家公債殖利率，幾乎毫無收益可言，而與美國公債殖利率呈反向關係的新興市場投資級債，歷經3月來的反彈後，殖利率還有4.35%，優於全球投資級債的1.72%，收益性更勝一籌。

利差方面，新興市場投資級債仍有近400個基本點，相較於近年平均約300個基本點，顯然還有進一步收斂的空間。從評價面的角度，提供不錯的進場誘因。

若投資人擔心黑天鵝事件出現，造成資產價格再度全面崩跌，第一金投信認為，以2008年經驗，新興市場投資級債重挫26%，之後經過6.5過月即收復先前跌幅，而且在滿2年、3年、4年內，累計報酬率各有26%、36%與52%，表現不俗，建議投資人把握布局機會。