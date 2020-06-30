港版國安法通過！　國銀在香港曝險大減581億

▲港版國安法今天正式通過，外界關注香港國際金融中心地位是否連帶受到衝擊。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

港版國安法今（30）日正式通過，外界關注香港國際金融中心地位是否受到影響。金管會最新公布國銀在香港曝險情況，到今年5月底，國內銀行在香港曝險金額下降至6,748億元，較去年同期大減581億元。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，目前國銀在香港營運情況，共有23家分支機構、71個據點，包括19家分行、1家子行、2家財務子公司、1家保險經紀子公司。

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根據金管會統計，到今年3月底為止，在香港總資產達2兆4,443億元，存款餘額1兆7,963億元，放款餘額則來到1兆17億元。

統計也指出，到今年5月為止，國內銀行在香港曝險金額為6,748億元，其中授信總額為5,149億元，投資總額則是1,599億元，雙雙較去年同期的5,628億元、1,701億元來得減少。

觀察國銀香港曝險情況，今年以來，國銀香港曝險3月一度突破7,000億元關卡，來到7,075億元，但到了4月則降至6,877億元，而5月則持續下滑至6,748億元。

市場關注國銀在香港曝險金額有逐步下降的原因為何，黃光熙指出，國銀在港曝險金額雖有下降的趨勢，但是否因港版國安法所影響則有待觀察。至於是否影響香港金融中心的地位，將會持續關注，目前尚未有太大變化。