麗清回台設廠「深入客製化服務」！桃園觀音廠Q3試量產　搶攻全球LED車燈市場

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」桃園觀音廠已順利完成設備建置，計畫今年第三季進入試量產。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）30日舉辦股東會，由董事長劉美秀主持。會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，期將經營成果與全體股東分享。

股東會進行全面改選董事（含獨立董事），依公司章程規定，票選出董事9席、獨立董事3席，新當選董事包括劉美秀、吳俊佶、袁祝平、群光電子股份有限公司、吳榮生、陳政民；獨立董事為周亦良、吳易座、林漢卿擔任。新任董事任期3年。

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此外，股東會結束後旋即召開董事會，由劉美秀續任董事長，未來仍秉持「超越自我、永續經營」的理念，持續創造營運規模擴大，並仍將以創造股東利益的最大化為最大目標。

麗清2019年全年合併營收為41.33億元，主要是因受美中貿易戰及中國新車銷售市場衰退的負面影響，因此年減6.18%，加上一次性認列部分存貨呆滯損失、提前贖回公司債產生營業外損失致使淨利減少，稅後淨利為1302萬元，稅後每股盈餘（EPS）0.18元。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

麗清表示，2019年整體毛利率為16.18%、營業利益率為1.21%，主要是客戶拉貨備貨減緩影響整體獲利表現。麗清持續精進LED車燈技術層面及滿足客戶在地即時供應需求，陸續於中國武漢、上海新廠擴廠及建置研發團隊，有望隨著主要客戶需求持續增溫，為公司未來整體營運增添新一波活水。

展望2020年，麗清指出，持續搶攻全球LED汽車產品及照明市場占有率，公司運用客製化服務、洞燭市場先機、強化研發設計能力以及回台設廠等重要策略，得以深化與主要客戶合作的關係與分散公司營運風險，

麗清目前桃園觀音廠已順利完成設備建置，計畫今年第三季將進入試量產，為全球營運布局的規劃，將致力克服新廠初期需面對產能學習曲線的成本，提升於單一客戶新產品合作的滲透率，並對整體營運帶來正面挹注。

另一方面，麗清致力落實品質要求規範、加強自動化與智慧化生產製程，藉以提高產品附加價值、生產效率及良率，並持續憑藉掌握電子、光學、散熱及機構4大關鍵核心技術，在封閉的汽車市場產業供應鏈中爭取更多訂單量，拉高各生產基地產能利用率，有機會為整體營運創造優於同業的亮麗表現。