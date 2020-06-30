快訊／大同董事長林郭文豔出面！回應股東會爭議　證實新當選董事陳守煌請辭　

▲大同公司重大訊息說明會，董事長林郭文豔（台上左三）親自出面說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李錦奇／台北報導

大同公司今（30）晚臨時召開重大訊息說明會，董事長林郭文豔意外現身，親自出面說明今天股東會，之所以剔除部分股東表決權，主要是依據企業購併法、證交法、大陸地區人民來台投資許可辦法、公司法及其他有關之法令規定。

林郭文豔也證實，剛當選大同董事、前法務部次長陳守煌，宣布請辭，不就任。原因他目前律師業務非常繁忙，希望不要續任，也在股東會前表達過兩三次，但公司考量陳守煌一直幫忙，所以還是提名他，但他表達不打算續任，所以剛才已經重訊公告此事。

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▲大同公司董事長林郭文豔（左）與律師賴中強（右），出席重大訊息說明會。（圖／記者黃軍瑋攝）

林郭文豔說，今天股東會一共有11個議案，每位股東都是拿到11張選票，當初規劃股東會時，是依據中央疫情指揮ˋ中心規定，大型集會不能超過100人，股東會通知大概是接近5月底就已經發出，往年，大同股東會大概多半都是50-60人到場，不管有沒有限制，大概都可以應付，但去年有不一樣的狀況，在公司未預期的情況下，有18個法人股東，派了很多代表，突然之間增加了89個人，超過原來預計人數，但還好沒有疫情，所以還是讓股東進場。

林郭文豔說，但從司儀開始宣布開始後，這些股東就往前衝，股務的設備也被打壞，因此這次股東會有開闢第二會場，可以容納40人，總數140人大概夠了，所以昨天集保的主管有去看場地，認為我們的規劃有符合要求，當然股東進場前要量體溫，做好防疫工作。

林郭文豔說，可是上週突然發現，有很多委託出席的狀況，一下子增加了200人，所以才逼迫公司只好在連假期間，規劃股東會第三會場。根據律師建議，當所有議案先念，然後討論，請股東發言，接下來投票，一次逐案表決，整個記票不會有相混的，不可能本來要投第五案，跑到其他票箱，最後表決結果都是一樣的，如果是逐案表決，可能拖8、9個小時都還沒結束，在疫情考慮下，要考慮在場股東的安全，這些都是合法的，所有的票箱都會妥善保存。

林郭文豔簡單開場後，並未逐一親自回答問題，多半是交由律師賴中強代答。有記者提問，大同公司今天為何不讓股東有投票權與表決權？究竟剔除多少股份？對此，賴中強表示，這是依據公司法的規定，無表決權的股數不計入已發行股數。假設大同原本登記實際發行股數是2萬股，有1萬股是無表決權的，公司發行股數必須被認定為1萬股，也就是只需要5千股就能召開股東會。