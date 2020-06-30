台灣精品智慧交通線上展揭幕　貿協：預計2023年全球商機可達1492億元

▲台灣精品智慧交通線上展館今揭幕。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（30）日表示，運用數位科技打造「台灣精品智慧交通線上展館」，協助臺灣智慧交通及汽配業者在疫情期間持續爭取商機，今日揭幕儀式為線上直播形式，共吸引約320名國際買主及國際媒體，包括英國Intelligence Transportation、德國Vision Mobility及日本日刊工業新聞社等線上觀看。

外貿協會秘書長葉明水表示，根據知名市調公司Markets and Markets資料，全球智慧交通市場規模自2017年的550億美元，將於2023年增至1,492億美元，年複合成長率達14.7％。近年來臺灣亦有多家業者相繼投入智慧交通應用的領域，如國道ETC收費系統、電動機車換電站及電動汽機車充電站等，已在國際市場上創造不少成功案例。

請繼續往下閱讀...

貿易局副局長李冠志指出，館內依照產品類別劃分，包含智慧交通解決方案、車用電子、汽機車零配件和維修工具等，共展示55件台灣精品最新得獎產品，線上館參觀者也可以藉由線上詢問單來與臺灣公司洽詢產品進一步資訊。

貿協表示，「台灣精品智慧交通線上展館」的亮點產品包括，拓連科技的「先進雲端電動車充電營運系統」、慧友電子的「車用數位錄放影機」、宏碁智通的「智慧路邊停車計時收費系統」以及台灣華傑的「6系列無聲開關」。

最後，貿協更提到，在疫情影響下，台灣精品積極透過各市場的官方數位社群及專業網路平臺如LinkedIn及Facebook等社群媒體推廣及國際媒體宣傳，以提升臺灣智慧交通在國際市場的知名度，並協助業者由傳統走向數位轉型，以一系列線上活動及展覽開拓國際市場，爭取商機。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身