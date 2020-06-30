總統蔡英文　期望台灣IPO市場能成區域首選

▲總統蔡英文參加會計師聯歡晚會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

總統蔡英文今（30）日第63屆會計師節聯歡晚會並且致詞，蔡總統提到，會計師接觸各行各業，對於景氣變化與產業前景，會計師都相當敏銳，可以說是「春江水暖鴨先知」。

而隨著新冠肺炎（COVID-19）影響，落實防疫新生活之外，也要振興國內的經濟，明（1）日開始政府也要推出振興三倍券預購以及安心旅遊補助。也請會計師朋友們多多消費協助國內的商家，全力拚經濟復甦與振興。

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此外，隨著中美貿易戰開始國際經濟情勢有很大的變化，供應鏈遷移與產業升級腳步加速，蔡總統也拜託會計師協助三件事情。

一，世界局勢變化很大，會計師要協助企業落實公司治理，協助企業永續經營，這對會計師來說責任重大，提升企業體質，與促進企業良性競爭。

二，因為疫情使得資本市場與環境有很大的變化，金管會也積極強化IPO的措施，希望會計師可以協助讓台灣的IPO可以成為區域（亞太區）首選，至少是台商的IPO首選。

三，會計師見多識廣，對於產業升級、創新，以及產業數位化有很大的發揮空間，如果政府有新的政策與法規，也請會計師朋友們協助與溝通。

最後，總統蔡英文也希望各會計師朋友能夠輔導客戶與穩定企業發展。