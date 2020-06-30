全球擔憂爆發第二波疫情！　國銀前5月獲利大減222億

▲根據金管會統計，今年前5月稅前獲利1,386.2億元，則較去年同期衰退13.8%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（30）日公布今年前5月本國銀行獲利及逾期放款情形，國銀5月稅前盈餘272.3億元，年減17.8%，而今年前5月獲利1,386.2億元，也較去年同期衰退13.8%。

根據金管會統計，截至今年5月，本國銀行放款總餘額為30兆6,277億元，較上月底增加2,421億元；逾期放款金額為749億元，較上月底增加12億元；逾期放款比率為0.24%，與上月底相同。

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統計顯示，今年5月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為563.14%，較上月底571.84%，減少8.7個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。

另在獲利方面，今年前5月本國銀行稅前盈餘達1,386.2億元，較去年同期減少13.8%，其中國內總體分行達805.4億元，年減17.8%；國際金融分行（OBU）獲利為439.2億元，較去年同期增加2.2%；海外分行達117.8億元，較去年同期衰退34.2%；大陸分行達23.8億元，年增19.2%，顯現OBU、大陸地區分行獲利呈現成長外，其餘則呈現衰退態勢。

國銀5月獲利272.3億元，較去年同期減少17.8%，累計前5月獲利1,386.2億元，則較去年同期減少222億元，銀行局官員表示，今年1至5月受到疫情影響，國內外金融市場劇烈變動，導致國銀金融資產評價縮減，進而拉低獲利表現。

至於海外分行5月獲利22.2億元，較去年同期衰退44.2%，累計前5月獲利117.8億元，也較去年同期減少34.2%，銀行局官員指出，單月獲利減少最主要是利息淨收入減少、投資淨利也減少，加上增提備抵呆帳，而前5月獲利減少則因利息收入減少、提備抵呆帳增加所致。