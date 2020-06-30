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快訊／大樂透1.2億開獎！端午加碼53人抱走百萬　剩40組獎落誰家

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▲▼大樂透。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲大樂透端午加碼，53人一注獨得百萬，尚餘40組。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者柯沛辰／台北報導

大樂透連槓3期，頭獎上看1.2億元。台彩推出端午加碼「100組100萬」部分，至今已有53名幸運兒獨得百萬，目前尚有40組未開出，今晚將持續加開。

台彩30日晚間開出109000060期大樂透，由小到大依序是26、29、31、43、46、49，特別號06

請繼續往下閱讀...

端午加碼100組百萬部分，40組分別為：

第1組-第4組

47、49、22、40、09、27
29、24、09、43、42、47
23、27、25、07、01、33
02、30、15、22、12、31

第5組-第8組

11、03、36、44、17、04
10、26、37、06、49、03
48、26、08、23、05、31
04、49、38、34、22、37

第9組-第12組

36、17、23、44、47、31
04、23、46、40、35、06
45、04、05、42、14、27
05、39、12、25、41、44

第13組-第16組

14、20、32、06、39、13
06、37、04、41、24、33
21、29、24、27、40、08
22、42、43、21、18、06

第17組-第20組

34、04、36、35、07、33
03、16、22、49、06、11
07、05、24、46、48、34
31、24、38、27、03、30

第21組-第24組

32、27、26、15、18、35
38、39、23、05、32、01
18、05、12、42、41、20
31、12、37、44、18、21

第25組-第28組

12、09、15、33、01、20
23、43、39、12、20、40
01、40、44、27、49、05
47、45、40、31、04、01

第29組-第32組

24、45、48、30、16、29
34、08、15、10、32、11
45、31、06、29、03、12
07、45、31、14、19、18

第33組-第36組

45、07、30、40、23、12
36、15、28、42、13、29
09、03、49、05、10、13
39、01、41、16、47、02

第37組-第40組

35、04、26、43、08、06
37、49、36、28、11、42
40、41、10、31、17、22
21、32、35、43、46、40

＊實際獎號以台彩公布為主

台彩大樂透端午加碼活動，採「當期買，對當期」方式進行，無法跨期兌獎，只要對中6個加開獎號，每組號碼獎金100萬元，若同組有多注中獎，依注數均分，直到全數送出或7月10日活動結束為止。

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