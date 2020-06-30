LIVE／大同公司臨時開重訊說明會　林郭文豔親自出面說明股東會爭議！

財經中心／台北報導

大同（2371）今（30）日舉行股東常會改選董事，最後由公司派守住經營權，6席董事、3席獨董合計9席董事全拿，林郭文艷保住經營權，但全軍覆沒的市場派，也對股東會提出諸多質疑抗議。在金管會要求下，大同公司今晚7點30分，要召開重大訊息說明會，《ETtoday新聞雲》將全程直播，帶您一起瞭解大同公司如何回應。

今天的股東會由於攸關經營權之爭，公司派與市場派兩路人馬互不相讓，會場出現大批身穿黑衣的保全人員嚴格管制進出，場內則是吵成一團，市場派質疑有2萬6000張股票的投票權遭公司派刪除，但公司派並未理會，依舊進行投票表決，董監改選結果出爐，公司派完勝，市場派一席未得，包括角逐獨立董事的前立委黃國昌也落選。

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▲大同公司6/30舉行109年股東常會，公司派市場派大戰再起。市場派代表參選獨董的前立委黃國昌一早就來會場，並對媒體發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

市場派強烈表達不滿與抗議，隨後在下午4點召開記者會，呼籲經濟部跟金管會發揮主管機關監督功能，不要准許新任董事登記，並且揚言要提告訴諸司法。

市場派表示，大同公司發行股數全部23.4億股，林郭文艷董事長自行決定封了13億股，超過一半的股票都被沒收。三圓建設董事長王光祥表示，大同公司實在是目無法紀，只要不是支持林郭文艷的人，大同公司都把他們的股權刪除，導致股東沒有選舉票，因此呼籲主管機關能夠嚴正執法，否則會讓台灣資本市場痛心，這次臺灣防疫成功，如果資本市場能健全，台灣才能夠達到全世界有目共睹的目標。

▲大同經營權之爭延燒，市場派在股東會後召開臨時記者會，其中包括三圓建設董事長王光祥（圖／記者湯興漢攝）

市場派代表莊正律師指出，參與這場股東會心情沈重，自己處理很多起經營權案，但今天是最黑暗公司治理情況，現場黑衣人讓股東像是到了恐怖境地，對小股東而言，心裡非常有壓力。此外，大同這次投票票匭只有一個，逐案表決根本沒做到，關鍵問題在沒有主管機關命令下，直接認定誰可以投票，因此呼籲經濟部跟金關會發揮監督功能，讓資本市場交易秩序可以維持，也希望經濟部允許股東自行召開臨時股東會，以維護股東們的權益。

莊正律師指出，股東會有很多侵害股東權的情況，是史無前例的，這會造成日後非常嚴重的影響，希望主管機關撤銷大同公司的自辦股務。

▲大同股東會。（圖／大同股東提供）