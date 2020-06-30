公司派剝奪投票權　金管會：大同不應自行解釋法規要給表決權

▲大同股東會今天改選董事，公司派與市場派經營權之爭再度浮出檯面。（圖／大同股東提供）

記者紀佳妘／台北報導

大同股東會今（30）日改選董事，最後由公司派大獲全勝，市場派則控訴投票權被剝奪，金管會對此表示，任何法規解釋不該由大同自行認定，因此公司要給股東表決權，且3家投資公司在2018年依法向金管會申報持股。

大同股東會今天改選董事，公司派依據「企業併購法」第27條第15項規定，持股超過10%，未向金管會申請，超過部分無表決權，因此認定市場派取得股票沒有表決權。

請繼續往下閱讀...

不過，金管會證期局表示，羅得投資、競殿投資、三雅投資共3家投資公司已在2018年5月18日依法提出申報，持有大同股票累計10.004%，隨後當年的10月26日則申報變更持股，增加到11.02%。

證期局指出，無論企併法或陸資的認定，任何法規解釋都不該由大同公司來自行認定，因此公司要給股東表決權，且證交法第43條也沒有限制股東權規定。

證期局也提及，將請集保公司了解並查核相關股務作業，大同公司若有違反公開發行股票公司股務處理準則第6條有關股務內控制度規定，將不得再自辦股務事務，若不得自辦的話，意味著認定公司程序有瑕疵，顯示公司無法勝任其工作，必須委託其他券商或股務機構辦理。

根據證交所對有價證券上市公司重大訊息的查證暨公開處理程序第15條相關規定，上市公司及第二上市公司有下列情事之一者，得處以3萬元違約金，但其於最近1年內累計課處次數達2次以上（含本次）、個案情節出於故意或重大缺失、或對股東權益或證券價格具重大影響者，可處以5萬元至500萬元的違約金。