大同自行剔除股東表決權　集保：恐將不得自辦股務

▲集保結算所表示大同公司在程序上恐已違反相關法令。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳心怡／台北報導

大同公司今(30)日召開109年股東常會，並全面改選6席董事、3席獨董，集保結算所在查核大同公司受理股東報到時，發現部分自然人、法人、投資專戶等股東及委託書徵求人的表決權在未經權責單位查明前，逕遭到大同公司剔除，集保結算所已經在第一時間向大同公司法務長及股務主管說明表示，股東辦理報到時，公司要依規定發給表決票和選舉票，不得自行剔除股東的表決權，影響股東權益，如果違反相關規定的話，將向主管機關建議大同公司不得再自辦股務事務。

關於公司召開股東會，無論是股東親自出席或是受託出席股東會，公司都要發給表決票及選舉票；另外，公司已公告徵求人資料，表示徵求人之身分已被認定，而公司又在徵求人辦理報到時，不發給徵求股份之表決票及選舉票，此舉已經嚴重影響眾多委託出席股東的權益。

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集保結算所表示，大同公司在股東及徵求人辦理報到時，不發給表決票及選舉票，恐已違反相關法令，主管機關得依股務處理準則第6條，公司違反法令及內部控制制度之規定辦理股務事務，命令糾正或處罰違反規定之公司，並不得再自行辦理股務事務。另外，股東認為其權益受損，可以依公司法第189條規定，訴請法院撤銷公司股東會的決議。

